NBA｜哈登最後8分半鐘狂轟16分 快艇逆轉速龍豪取5連勝

快艇周五作客速龍在主將李安納（Kawhi Leonard）缺陣的情況下，憑藉「大鬍子」哈登（James Harden）獨力支撐，在第四節末段至加時狂轟16分，領快艇以121：117逆轉速龍豪取5連勝，並在近14場比賽中贏得12場。

8分半鐘轟16分

主隊速龍上半場多點開花轟下61分，並在第三節結束時仍手握11分的領先優勢。而快艇大部分時間處於落後，最多曾落後達14分。直至第四節最後3分半鐘速龍仍領先8分，哈登此時開始大爆發，一人包辦快艇最後8分，助快艇法定時間追平109:109，將比賽拖入加時。

哈登延續第四節末段的強勢，於加時獨取全隊12分中的8分，個人得分已是速龍全隊得分。而快艇全靠哈登最後8分半鐘內狂砍16分，助球隊作客4分逆轉速龍豪取5連捷。

哈登:從未想過離開

快艇開季一度陷入低潮，前27場比賽吞下21敗，但隨著哈登（James Harden）與李安納（Kawhi Leonard）兩位在地巨星的磨合，球隊戰績開始扶搖直上，目前已回升至西岸第10名。今仗交出31分10之助攻的哈登，指快艇開季並不順利，但未有想過離開：「在故鄉打球對我來說是人生最佳際遇，我很幸福，不會被外界的言論影響。」

後備上陣的快艇小將佐敦米拿（Jordan Miller）亦貢獻19分、6次助攻、4次抄截，中鋒祖巴斯（Ivica Zubac）亦有16分和14個籃板的雙雙成績。教練路爾(Tyronn Lue）賽後盛讚陣中小將：「他們在得分和防守上都有貢獻表現很好，更重要的是讓哈登有機會休息。他們在這場比賽中挺身而出。」

速龍方面，縱有史葛迪班斯（Scottie Barnes）攻下全隊最高的24分，英格姆（Brandon Ingram）亦有19分進帳，但仍無法阻止球隊吞下近5場比賽中的第3敗。