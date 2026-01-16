NBA｜奇利湯遜三分命中數升至歷史第4 火力全開助獨行俠144:122退爵士

獨行俠周四主場迎戰對爵士，今戰主隊雖有法拉格(Cooper Flagg)和安東尼戴維斯(Anthony Davis)2大主力傷出，但今戰有奇利湯遜(Klay Thompson)火力全開，單場狂中6球3分轟入26分，在歷史三分命中榜上反超連納(Damian Lillard)登第4，更帶領獨行俠以144:122輕取爵士。

Klay Thompson resmi menggeser posisi Damian Lillard dan menduduki pertingkat 4 untuk All-Time Leader 3-Pointer!🔥🔥🔥



Gimana menurut kalian nih, #NBAFans?#NBAMilestones #NBAHighlights pic.twitter.com/W0lZqsb0CQ — NBA Indonesia (@NBA_Indonesia) January 16, 2026

奇利湯遜以2809球超越連納登三分榜第4。AFP

奇利湯遜三分榜上第4 0罰球25+記錄更難超越

今戰獨行俠主場對爵士，雖陣中有2名大仗傷出，但今場對爵士有奇利湯遜大爆發，他在上半場倒數1分17秒時命中一球三分後，成功以2809球超越連納登三分榜第4，更全場狂轟6球3分，並再度以0罰球攻入25+，第44次達成此成就，目前遙遙領先第2名29次的希特(Buddy Hield)，最終湯遜攻入全隊最高的26分，率隊以144:122擊退爵士。

奇利湯遜在2019-20和2020-21兩個賽季都分別因前十字韌帶和阿基利斯腱重傷而賽季報銷，賽後被問到在經歷完這些後達成些里程碑的感受時，他說：「我不會把能夠打球視為理所當然，而這些數字對我來說，是一路撐過復健與低潮的證明。」他也對於能夠與其他如居利(Stephen Curry)、米勒(Reggie Miller)等球手同在榜上感榮幸。