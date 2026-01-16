Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜波爾轟9個三分 半場27分助黃蜂挫湖人 湖人近5戰僅取1勝

即時體育
更新時間：16:55 2026-01-16 HKT
發佈時間：16:55 2026-01-16 HKT

黃蜂隊在今日作客洛杉磯的比賽中上演強勢一戰。拿美路波爾（LaMelo Ball）於下半場獨取27分，全場攻入30分，並以九記三分球追平個人單場最高紀錄，最終帶領黃蜂以135：117擊敗近況不佳的洛杉磯湖人。

黃蜂隊多點開花

比賽初段湖人延續火力，當積（Luka Doncic）首節已射入3球三分，單節拿下19分，球隊表現彷彿重現日前對鷹隊轟下141分的氣勢。然而黃蜂次節開始反撲並反超，第三節把差距擴大至15分，湖人其後未能形成實質追擊。

拿美路波爾下半場獨取27分，全場比賽三分球17射9中，轟下30分，並在第四節湖人隊追分階段，單腳起跳瀟灑射入三分，穩定局面。波爾同場送出11次助攻及摘下6個籃板，下半場獨中8球三分，每次命中皆興奮慶祝，同時令家鄉球迷噤聲。

黃蜂多點開花，班頓米拿（Brandon Miller）貢獻26分，碧捷斯（Miles Bridges）收獲25分，新秀肯尼普（Kon Knueppel）亦有19分進帳。近況回勇的黃蜂在五場西岸客場之旅暫錄2勝1負；僅在10天前，他們曾以27分大勝聯盟龍頭雷霆，今仗再度展現潛力。

湖人則近況不佳，近13場比賽輸8場，近五戰四敗，排名亦跌至西區第5。當積雖然延續火力全場轟入39分並投中6球三分，占士（LeBron James）亦有29分及9個籃板，惟球隊近況低迷，過去四日先後不敵不算太強的帝王及黃蜂，早前擊敗鷹隊所展現的專注度未能延續，當積賽後亦談及球隊近況：「我不確定具體的原因，不過我想說我們對陣鷹隊那場背靠背的比賽，才是我們應該展現的水平，快速且強硬。」

湖人防守與後備短板問題浮現

今季湖人已經第11次被對手得到120分以上，防守告急，今仗更在後三節合計被對手攻下105分。賽後湖人主帥雷迪克（JJ Redick）表示球隊對於黃蜂的防守做得不好：「我們在防守持球人時過於謹慎，低位防守球員的表現亦很不好。」

除此之外，湖人板凳火力不足的問題在今場亦大大暴露：全隊後備陣容合計僅得9分，投籃19投4中，難以支撐主力的得分。黃蜂憑外線準星及多核心得分，最終在客場全取勝利。

