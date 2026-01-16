NBA｜武僧降世！馬刺雙星互剃光頭「從頭來過」 馬刺大炒公鹿止頹勢

馬刺今日坐鎮主場以119:101大炒公鹿，前三節馬刺領先37分的情況下，比賽懸念亦早早消失。比起今日比賽的結果，大家的關注點開始從勝負轉移到馬刺兩位大將的新髮型上：文班耶馬（Victor Wembanyama）和基頓莊遜（Keldon Johnson）的「光頭」。

Giving assists on and off the court 😮‍💨 pic.twitter.com/uHEMrBIHSm — San Antonio Spurs (@spurs) January 16, 2026

馬刺在上一場以98:119慘敗於雷霆，文班耶馬與基頓莊遜賽前決心「從頭來過」，互相操刀剃成光頭，盼為球隊改運。在「光頭」新造型的加持下，馬刺今戰第三節打出驚人一波流，以40：16徹底拉開差距，三節已建立37分優勢，勝局底定。文班耶馬手感火熱，12投7中、三分6投5中，高效斬獲22分10籃板；基頓莊遜後備登場錄得7分8籃板，成為板凳重要一環。

繼去年夏天去少林寺靜修後，文班耶馬再次剃光頭，以「武僧」形象示人。人逢喜事精神爽，獲得勝利的文班耶馬和基頓莊遜談笑風生。文班耶馬指剃光頭早有念頭，最終在隊友遊說下拍板：「這念頭已存在很久，基頓也想剃，我們覺得必須下定決心，當時球隊正處連敗。」基頓莊遜則稱一早「心癢癢」，比賽前夜二人一拍即合即時開工：「他說不如一齊剃，我即刻答好！」更笑言手藝仍待磨練，「或者日後退役做理髮師都未定」。

Keldon Johnson explains that he and Victor Wembanyama shaved each other’s heads:



“Last night, Vic was like, ‘Yo, let's bald our head.’ And I was like, ‘Shit, let's do it. ‘ I mean, I've been looking for a reason to do it.“ pic.twitter.com/UTAMN66l7F — Jared Weiss (@JaredWeissNBA) January 15, 2026

理髮風格各有門道。基頓莊遜甚至笑言更多細節，他自稱「慢工出細活」：「因為文班耶馬頭上有個腫包，要小心處理。」相反，文班耶馬走「速戰速決」路線，「三分鐘就清晒，砰砰砰，全部搞掂，我都驚訝。」

兩位馬刺主將「從頭做起」，在今日大炒公鹿之後終結了自己的連敗，開了好頭。全隊看上去氣氛很好，寄希望於「換頭」轉運的馬刺，亦在今仗後重奪西區第二的位置。