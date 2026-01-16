NBA｜安東尼畢克1打4預約年度最佳灌籃 魔術柏林賽118:111退灰熊

周四魔術和灰熊的歐洲賽迎首場，先到魔術的華拿兄弟家鄉柏林開打，最終兄弟二人亦不負家鄉的「鄉親父老」期望，以118:111擊退灰熊，安東尼畢克(Anthony Black)更上演生涯名場面，在灰熊4人起跳封阻下單手暴扣搶盡風頭。

ANTHONY BLACK ARE YOU KIDDING ME????



FASTBREAK DUNK OVER FOUR (!!!!) DEFENDERS TO TAKE THE LEAD 🤯 pic.twitter.com/GVlzzPeB0l — NBA (@NBA) January 15, 2026

畢克將4名灰熊球員當背景板 1打4暴扣預約年度最佳灌籃

NBA最近為歐洲市場試水溫，今季首度部分例行賽放到歐洲舉行，周四上演柏林賽，由坐擁同為德國法蘭斯華拿(Franz Wagner)和摩里斯華拿(Moritz Wagner)2兄弟的魔術對上灰熊，但灰熊較魔術更快入局，首節便以39:23領先16分，並一路將優勢帶到半場完結。

易籃後灰熊投籃卻突然失準，單節18投僅3中全節只得12分，魔術借機以84:79反超比分，到決勝節雙方再度陷入纏鬥多次打成平手，但到比賽還剩2分33秒時，魔術取得進攻籃板後立即策動反擊，畢克拿球後直接殺入禁區，在面對灰熊4人防守下果斷起跳單手灌籃，貢獻名場面之餘更助魔術以109:107領先，最後魔術乘勢一舉以118:111直取灰熊，令華拿兄弟能在家鄉取得勝利。

趕在家鄉戰復出的法蘭斯華拿今戰貢獻出18分，賽後對於在回到家鄉出戰的感受，他表示：「感覺非常特別，過去三日能夠再看到我長大的地方，我都會帶我的隊友們四處看看。」他亦稱讚畢克進步了很大，很高興能與他一隊，另外魔術也有賓卡路(Paolo Banchero)攻入全隊最高的26分外加13籃板，而今場一記爆扣搶盡鏡頭的畢克，則打入21分和6籃板7助攻。而灰熊方面則有謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)攻入全場最高的30分，可惜未能為球隊取得勝利。

