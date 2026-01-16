Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆末節發力轟垮火箭 SGA靠罰球補足分數 連續20+場次延至112場

即時體育
更新時間：12:27 2026-01-16 HKT
發佈時間：12:27 2026-01-16 HKT

雷霆今日作客挑戰休斯敦火箭，三節拉鋸後末節突然發力，一波流帶走比賽，最終以111：91大勝對手，豪取五連勝，穩坐聯盟頭名。基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）全場收穫20分，將個人連續單場至少20分的紀錄推進至112場。

這是兩隊今季第二度碰頭。開幕戰雷霆曾以125：124雙加時險勝。今仗頭三節形勢依然緊湊，第四節初段兩隊分差僅2分；關鍵時刻雷霆打出11：2攻勢，在末節尚餘不足9分鐘時把比分拉開至90：79。其後火箭體能下滑、手感冰冷，雷霆乘勢擴大分差，末節淨勝18分，以一記34：16的單節攻勢鎖定勝局。

SGA今戰遭嚴密看管，直至勝負大勢底定方靠罰球補足分數，最終以20分收官，紀錄續寫至112場。內線方面，賀姆格連（Chet Holmgren）攻入18分；後備後衛卡森・華萊士（Cason Wallace）手感火熱，再添17分火力，成為板凳奇兵。

數據層面，火箭雖以60：44贏下籃板，但投射表現失準，全場命中率僅33.7%，三分24投7中；反觀雷霆整體命中率46.1%，外線41投16中，效率明顯更勝一籌。火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻19分，惟三分5投全失、全場23投僅中7球，未能帶動反撲。雷霆則多點開花，穩健收割勝利。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 一子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
03:12
屯門開槍．全紀錄｜疑兇與家人斷聯多月 子彈貫穿身體 警千鈞一髮救女途人
突發
3小時前
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
01:41
屯門開槍｜死者母親認屍哭斷腸 女親友哭訴：好心痛 點解差人開槍？
突發
2小時前
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
港男遊越南失卡被狂碌1325萬 反用1招「窮人防盜術」竟零損失 網民：咁叫好彩定唔好彩？｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-15 12:38 HKT
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
01:51
屯門開槍｜天眼直擊疑犯扯跌女人質 手起刀落之際被擊斃 地面血跡斑斑
突發
15小時前
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
萬寧新年快閃優惠！一日限定全場88折 滿額再送$50現金券 指定分店適用
時尚購物
20小時前
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方：好似整定咁
西環森美餐廳結業｜港式扒房傳奇 獨創招牌「森美汁」牛柳 店方無奈市況轉變：好似整定咁
飲食
15小時前
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
00:42
屯門開槍｜涉案34歲越南漢案底纍纍身藏冰毒 警現場蒐證檢兇刀彈殼 
突發
14小時前
DAISO傳說¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感
日本DAISO爆紅¥500「掃地機械人」香港有售！一鍵操作簡單除麈 日網友分享用後感…
生活百科
22小時前
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教預知電動車死亡陷阱
03:35
星島申訴王 | 電池着火、車門反鎖、無故自燃 專家教電動車逃生手冊預知死亡陷阱
申訴熱話
5小時前
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
李施嬅驚爆未復合已分手 車崇健因一理由自覺應該放手 Selena：對這段感情沒有遺憾
影視圈
16小時前