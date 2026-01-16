NBA｜雷霆末節發力轟垮火箭 SGA靠罰球補足分數 連續20+場次延至112場

雷霆今日作客挑戰休斯敦火箭，三節拉鋸後末節突然發力，一波流帶走比賽，最終以111：91大勝對手，豪取五連勝，穩坐聯盟頭名。基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）全場收穫20分，將個人連續單場至少20分的紀錄推進至112場。

這是兩隊今季第二度碰頭。開幕戰雷霆曾以125：124雙加時險勝。今仗頭三節形勢依然緊湊，第四節初段兩隊分差僅2分；關鍵時刻雷霆打出11：2攻勢，在末節尚餘不足9分鐘時把比分拉開至90：79。其後火箭體能下滑、手感冰冷，雷霆乘勢擴大分差，末節淨勝18分，以一記34：16的單節攻勢鎖定勝局。

SGA今戰遭嚴密看管，直至勝負大勢底定方靠罰球補足分數，最終以20分收官，紀錄續寫至112場。內線方面，賀姆格連（Chet Holmgren）攻入18分；後備後衛卡森・華萊士（Cason Wallace）手感火熱，再添17分火力，成為板凳奇兵。

數據層面，火箭雖以60：44贏下籃板，但投射表現失準，全場命中率僅33.7%，三分24投7中；反觀雷霆整體命中率46.1%，外線41投16中，效率明顯更勝一籌。火箭方面，杜蘭特（Kevin Durant）貢獻19分，惟三分5投全失、全場23投僅中7球，未能帶動反撲。雷霆則多點開花，穩健收割勝利。