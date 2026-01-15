NBA｜快艇四連勝氣勢起 李安納高效轟33分擊退巫師（有片）

快艇主場以119：105擊退華盛頓巫師，收穫四連勝。李安納（Kawhi Leonard）今仗手感火熱，因傷受出場時間限制的情況下，高效轟下33分，哈登（James Harden）亦貢獻22分，聯手帶動球隊從開局便壓制對手，帶動球隊乘勝前行。

Kawhi Leonard did Kawhi Leonard things tonight...



🖐️ 33 PTS

🖐️ 4 STL

🖐️ 7 3PM (ties career-high)



Clippers have won 11 of their last 13 games! pic.twitter.com/c2JuQdxacp — NBA (@NBA) January 15, 2026

快艇陣容不整但深度見真章。正選中鋒蘇巴（Ivica Zubac）與前鋒哥連斯（John Collins）傷缺，李安納亦受限上陣時間，惟他外線狀態神勇，三分11投7中全場射落33分，第四節初段甚至連取11分，至餘下比賽時間6分14秒再飆一記三分，把比分拉開至110：95，幫助球隊鎖定勝局，令快艇最終以119:105戰勝巫師。主帥路爾（Tyronn Lue）賽後大讚：「過去三、四星期，李安納在第四節的表現對我們至關重要，尤其收官時刻接管比賽。一旦進入『季後賽模式』，他就會提升到另一個層次。」

此役快艇共有5人得分上雙。除李安納外，哈登貢獻22分、5籃板、8助攻；替補火力同樣給力，尼達侯沙（Yanic Konan Niederhauser）攻入16分，佐敦米拿（Jordan Miller）交出11分、10籃板「雙十」。自12月20日以來，快艇戰績勁收11勝2負，強勢走出開季6勝21負的低潮。今戰過後，快艇戰績提升至17勝23負，距離西岸第10位的灰熊只差0.5場，追逐附加賽席位勢頭不俗。