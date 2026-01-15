澳網｜最後一圈外圍賽 黃澤林不敵伊默 狂轟21個「A士球」惜力戰下無緣正賽

世界排名132位的香港網球一哥黃澤林（Coleman）跟澳洲網球公開賽正賽只差一步！他周四在墨爾本澳洲網球公開賽較大的ANZ球場出戰最後一圈外圍賽，吸引大批支持自己的球迷入場，Coleman跟瑞典世界排175位的伊默（Elias Ymer）鬥足2小時18分，最終以6:7（4:7）、6:4、3:6下馬，未能躋身澳網正賽，港將在第3盤開局前叫了一個「醫療時間」，治療師即場給他按摩右手及服食止痛藥，希望不會影響他往後的比賽。

共有128位球手參加澳網外圍賽爭取16個正賽名額，每人都要「過三關」才能取得正賽資格；上周以不俗的成績結束中銀香港網球公開賽後（個人賽8強、雙打4強），隨即飛到墨爾本參加澳洲網球公開賽外圍賽，他先後以2:0(共14個A 士球) 擊敗法國的Ugo Blanchet及西班牙的Pablo Llamas Ruiz(共12個A 士球) 後，2場比賽共發出26個「A士球」，周四的第3圈外圍賽，港將繼續發揮「A士王」本色，3盤共發出21個「A士球」。

Coleman決勝局甫開始因右前臂叫了「醫療時間」

甫比賽始，現場已坐了八、九成人，Coleman的球迷們都用廣東話為他加油，「Coleman 加油」、Let’s go Coleman Let’s go不絕於耳，雙方在第一盤打至「搶七」，對手加強發球威力，先拔頭籌；落後一盤的Coleman在第2盤沉著應戰、臨危不亂，這一盤共發出7個「A士」，加上加強正反手的底線抽擊，以6:4扳成1:1平手，在決勝局一開始，Coleman叫了一個「醫療時間」，治療師即場給他按摩右手前臂以及服食止痛藥；之後在此局曾發出6個「A士」，相信沒受到右臂太大影響，只可惜伊默在此盤加強發球及底線抽擊的穩定性，港將終以3:6下馬，無緣入澳網正賽；而29歲的伊默是相隔5年後，再次躋身「大滿貫」正賽。

吳易昺躋身澳網正賽

值得一提，上周同以「外卡」參加中銀香港網球公開賽的國家隊代表吳易昺則連過三關，躋身澳網正賽。

記者：徐嘉華