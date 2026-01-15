NBA｜經紀人認為湖人應交易里夫斯 占士澄清：域治保羅不代表我

湖人周二以141：116大破老鷹後，勒邦占士（LeBron James）主動就外界猜測澄清，指自己與經紀人域治保羅（Rich Paul）在「是否交易里夫斯（Austin Reaves）」一事上劃清界線：「域治有自己的想法，他說的並不代表我，也不代表我的感受。」

域治保羅是占士多年拍檔兼好友，二人關係一向緊密，外界亦視其為占士的「代言人」。日前，域治在播客節目中提出，湖人應考慮將深受湖人球迷喜歡的里夫斯交易至灰熊，換取兩屆全明星內線謝倫積遜（Jaren Jackson Jr.）。占士昨於對老鷹一戰後離開湖人主場時接受ESPN訪問，明確表態：「大家應該知道，域治有自己的想法，他說的並不代表我，也不代表我的感受。我希望大家明白這點；若仍不清楚，我也無話可說。」他強調未有就播客內容與域治保羅協調：「域治做他自己的節目，那是他的平台、他的話題。我完全不參與，也不會和他討論要談甚麼。他是獨立的人。」

據ESPN報道，里夫斯的經紀人昨在半場時段於場邊與域治保羅交談逾五分鐘，主題正是其公開提出的交易構想。占士則表示，自己與效力湖人最久的隊友里夫斯之間並無嫌隙：「里夫斯很清楚我的感受。我們每天都在替補席上交流。我希望他或他的團隊不會把域治的話解讀為我的意見。域治有他的視角，我也有我的視角。大家都是成年人，成年人可以說他們想說的話，但不代表他人在背後操控。」

事實上，這並非域治保羅本季首次對湖人發表尖銳觀點。去年12月，湖人於NBA盃八強不敵馬刺後，他便直言湖人「不是爭冠球隊」。占士當時回應：「12月談季後賽的事是不合時宜的，對籃球之神也不敬。」

里夫斯（中）近日陷入交易流言。路透社

平心而論，域治提出的交易方案並非天馬行空。若能換回謝倫積遜，湖人有望補強前場厚度，紓緩後場人手重疊問題，同時避免日後為里夫斯提供頂薪所帶來的薪資壓力；對里夫斯而言，隨著灰熊與莫蘭特（Ja Morant）關係破裂，他或能頂上控衞空缺。域治保羅表示：「里夫斯值得更高的工資。他是小人物逆襲代表，人人喜歡。但如果湖人把資源全壓在後場，未來補強會受限；若能換來前場平衡，或對球隊與里夫斯本身都更好。灰熊會重用他，甚至讓他成為控衞及頭號得分手，並成為隊內薪資最高的球員。」