NBA｜約基治據報復康進度理想 預計本月內迎來復出

即時體育
更新時間：10:27 2026-01-15 HKT
發佈時間：10:27 2026-01-15 HKT

金塊「中樞」約基治（Nikola Jokic）復康傳來佳音。據報道，這位全明星中鋒傷勢恢復順利，有望於本月內復出披甲。

約基治有望於今個月復出。路透社
約基治有望於今個月復出。AP
約基治有望於今個月復出。路透社
約基治在12月29日對陣熱火一戰中不幸被隊友誤傷，膝蓋受傷下提早離場，賽後被診斷為左膝過度伸展和骨頭挫傷，需休息至少4星期後再評估。根據名記Shams的報導，約基治已經恢復場上訓練，進行膝傷康復，他的復出進程完全按照計畫進行，有望於本月內回歸賽場。

金塊在「一哥」缺陣期間全民皆兵，8戰錄得5勝3負，期間亦曾擊敗塞爾特人、公鹿等強敵，展現爭標班底的韌性與深度。

