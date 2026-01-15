NBA｜約基治據報復康進度理想 預計本月內迎來復出

金塊「中樞」約基治（Nikola Jokic）復康傳來佳音。據報道，這位全明星中鋒傷勢恢復順利，有望於本月內復出披甲。

Denver's Nikola Jokic has resumed on-court workouts in rehab from knee injury -- the latest on the three-time MVP for NBA Today: pic.twitter.com/MqbWLcSazg — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2026

約基治有望於今個月復出。路透社

約基治有望於今個月復出。AP

約基治有望於今個月復出。路透社

約基治在12月29日對陣熱火一戰中不幸被隊友誤傷，膝蓋受傷下提早離場，賽後被診斷為左膝過度伸展和骨頭挫傷，需休息至少4星期後再評估。根據名記Shams的報導，約基治已經恢復場上訓練，進行膝傷康復，他的復出進程完全按照計畫進行，有望於本月內回歸賽場。

金塊在「一哥」缺陣期間全民皆兵，8戰錄得5勝3負，期間亦曾擊敗塞爾特人、公鹿等強敵，展現爭標班底的韌性與深度。