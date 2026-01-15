NBA｜約基治復康進度理想 預計本月內迎來復出 金塊戰績不降反升（有片）

金塊近期迎來好消息，頭牌約基治（Nikola Jokic）傷勢恢復順利，有望於本月內復出披甲；而球隊在缺少約基治的情況下戰績不降反升，在今日以118:109戰勝獨行俠之後，金塊取得三連勝，排名升至西區第二。

Denver's Nikola Jokic has resumed on-court workouts in rehab from knee injury -- the latest on the three-time MVP for NBA Today: pic.twitter.com/MqbWLcSazg — Shams Charania (@ShamsCharania) January 14, 2026

梅利（左）在約基治缺陣期間場均得到28分10助攻。AP

梅利（右）在約基治缺陣期間場均得到28分10助攻。AP

梅利（左）在約基治缺陣期間場均得到28分10助攻。AP

約基治有望於今個月復出。路透社

約基治有望於今個月復出。AP

約基治有望於今個月復出。路透社

在今日金塊客場作客達拉斯的比賽中，憑藉占姆梅利（Jamal Murray）貢獻的33分5助攻，帶隊以118:109戰勝缺兵少將的獨行俠，取得三連勝。憑藉今日的勝利，金塊的排名不降反升，以28勝13負的戰績反超馬刺成為西區第二。在約基治缺陣的情況下，金塊9戰錄得6勝3負，期間亦曾擊敗塞爾特人、公鹿等強敵，展現爭標班底的韌性與深度。梅利亦在這期間場均得到28分和10助攻，用實力扛起整支球隊。

Jamal Murray scores 33 in Denver's W over Dallas!



It's his 11th straight game with 20+ points… which is his longest streak since 2021 🤯@nuggets win their 3rd straight! pic.twitter.com/LItly69ghj — NBA (@NBA) January 15, 2026

更加令人欣喜的是，根據名記Shams的報導，約基治已經恢復場上訓練，進行膝傷康復，他的復出進程完全按照計畫進行，有望於本月內回歸賽場。約基治在12月29日對陣熱火一戰中不幸被隊友誤傷，膝蓋受傷下提早離場，賽後被診斷為左膝過度伸展和骨頭挫傷。