澳網｜周杰倫慘遭「秒殺」 比賽還沒開始就結束 賽後幽默自嘲（有片）

亞洲音樂天王周杰倫今日參加澳洲網球公開賽（澳網）「一分大滿貫」（One Point Slam）賽事，對決24歲澳洲球手約域（Petar Jovic）。曾預言自己恐怕還沒碰到球就淘汰的他，一語成讖，開波未揮拍便告落敗，還沒開始就結束比賽。

周杰倫賽後幽默自嘲。周杰倫IG截圖

澳網一分大滿貫以猜拳決定發球權，周杰倫未能拿下，必須接住對手發球才有機會獲勝。約域發球後，一記發球疾如閃電，周杰倫剛紮好馬步，網球已從身旁掠過，來不及反應，僅一秒便分勝負。周杰倫隨即大笑，舉手鼓掌向對手比讚，場面十分有趣。

賽後，周杰倫於社群平台分享自己的心情，笑言「果然被我料到，連球都沒碰到」，並幽默自嘲「我在場邊能做的，就是幫大家簽名了」、「以後除了練球，還要練剪刀石頭布，贏的選發球」，最後不忘曬出自己的靚相，握拳打氣：「繼續努力」。