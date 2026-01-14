Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆主場21分大炒馬刺 今季第四次交手終獲勝（有片）

即時體育
更新時間：18:07 2026-01-14 HKT
發佈時間：18:07 2026-01-14 HKT

衛冕冠軍雷霆今日於主場火力全開，以119：98大炒馬刺，今季四度碰頭終迎首勝，成功報仇雪恨。當家球星基傑・奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA）手感熾熱，獨取34分，成為球隊贏波關鍵。

雷霆今季開局勢如破竹，曾以24勝1負強勢衝出，但其後陷入短暫低潮，其間三度不敵馬刺。當中包括12月13日NBA盃四強，雷霆以111：109惜負，16連勝中止.其後馬刺更在三天內兩度重創雷霆：12月23日主場贏20分，聖誕節再挫15分，一度令外界熱議由文班耶馬（Victor Wembanyama）領軍的馬刺或成雷霆王朝新勁敵。

不過，今日一戰更像雷霆本季「常態演出」。雷霆目前戰績34勝7負，場均淨勝分達+13.2，正向刷新球隊去年68勝球季所寫分差紀錄進發。雷霆以強硬、窒息式防守帶動高效攻勢，第三節單節轟出40：24，徹底拉開戰局，最終以21分之差穩守主場。

雷霆方面，SGA全場交出34分、5籃板、5助攻兼4次封阻的全面數據，為勝利頭號功臣。他賽後表示：「今晚的結果說明，只要我們用正確方式去打，保持緊迫感、力量與侵略性，並注重細節，對面是誰已不重要。我一直相信，只要打出應有水準，就能擊敗任何一隊。」

雷霆前鋒謝倫威廉士（Jalen Williams）補上20分，他說：「作為衛冕冠軍，每一仗都像宿敵戰，對手都拿出最強拳頭。這支馬刺逼我們打滿48分鐘、時刻專注，與他們對戰非常有趣；互相提升很明顯。至於『宿敵』標籤，我不太關注。」

馬刺方面，卡斯杜（Stephon Castle）攻入20分，文班耶馬貢獻17分、7籃板。值得一提的是，馬刺上月一度被視為爭標黑馬；惟近期狀態回落，近10仗僅得4勝。雙方本季常規賽最後一次交鋒將於2月4日於聖安東尼奧上演，馬刺能否扳回一城，拭目以待。

