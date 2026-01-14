Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜熱火險勝太陽終結三連敗 太陽20分逆轉失敗 布魯士離奇惡犯葬送比賽（有片）

更新時間：13:12 2026-01-14 HKT
發佈時間：13:12 2026-01-14 HKT

邁阿密熱火作客鳳凰城上演驚險好戲，雖一度領先達20分卻被反超，但末段在艾迪巴約（Bam Adebayo）火力全開連取關鍵分數，配合包維爾（Norman Powell）外線支援，最終以127：121擊退太陽，終止球隊三連敗，同時終結對手的三連勝勢頭。

熱火開局手感火熱，半場後持續壓制，至第三節一度拉開至20分優勢。惟太陽迅速變陣回應，第三節餘9分17秒在保卡（Devin Booker）領軍下打出一波13：0，隨後外線連番命中，單節以38：21強勢反撲，並於第四節初段首次反先。

決勝時刻風雲再變。終場前3分32秒，太陽一度將分差擴至6分，但艾迪巴約即時挺身救駕，全場攻入29分外加9個籃板。他先在底角踩住三分線射入中投，繼而於弧頂與左側45度連續命中兩記關鍵三分，個人獨取8分，瞬間把比分反超至116：114，為熱火重奪主導。

最後48秒，包維爾投進關鍵三分，今仗貢獻27分，幫助熱火取得121:118的三分領先。但隨後場上出現戲劇性一幕：至讀秒階段餘11.5秒，太陽前鋒布魯士（Dillon Brooks）三分出手後在空中拉倒防守的域堅斯（Andrew Wiggins），被判惡意犯規；域堅斯兩罰全中，徹底鎖定勝利。太陽本季第二度嘗試從20分落後中上演大逆轉，最終仍功虧一簣，落後至少20分的賽事戰績續寫0勝11負。

此役過後，熱火止跌回勇，斬斷三連敗陰霾；太陽則吞敗收場，三連勝告終。

