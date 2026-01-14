NBA｜「一眉」戴維斯左手傷無需手術 料六周復出 交易傳聞持續升溫
更新時間：12:14 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:14 2026-01-14 HKT
發佈時間：12:14 2026-01-14 HKT
達拉斯獨行俠公布，球隊球星「一眉」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）於與醫生會面後，確認左手傷勢無需動刀，預計約六星期可望痊癒。不過根據ESPN報導，即使避過手術，戴維斯仍可能休戰八周或更久。
此前有報道指，戴維斯或需接受修補韌帶的手術，復出期原被預計需數月之久。隨着2月5日交易截止日臨近，獨行俠已就戴維斯與多支有興趣球隊重啟並持續進行交易討論，動向備受關注。
現年32歲的戴維斯於上周四作客不敵爵士一役末段，防守麥健倫（Lauri Markkanen）突破時不慎傷及左手。該戰「一眉」上陣35分鐘，攻入21分、摘下11個籃板，另有4次助攻與1次封阻，表現全面。
Anthony Davis since joining the Mavericks:
🔹Abdomen injury
🔹Adductor injury
🔹Eye injury
🔹Thigh injury
🔹Groin injury
🔹Achilles injury
🔹Leg injury
🔹Calf injury
🔹Hand ligament injury
MADE OF GLASS 😳 pic.twitter.com/RIkzQmrwly
— Basketball Forever (@bballforever_) January 12, 2026
自上季二月以備受爭議的大交易從洛杉磯轉投達拉斯、作為換取當積（Luka Doncic）的核心籌碼後，戴維斯傷病不斷，至今在常規賽僅為獨行俠披甲29場。本季至今出戰20場，場均貢獻20.4分、11.1個籃板、2.8次助攻及1.7次封阻。
數據顯示，獨行俠在戴維斯上陣時戰績為10勝10負；缺陣時則僅5勝15負。球隊現階段面臨長遠規劃，圍繞年度最佳新秀熱門法拉格（Cooper Flagg）打造未來核心，在權衡戰績與健康管理之間，如何處理戴維斯的復健與潛在交易，將成為達拉斯未來數周的焦點。
