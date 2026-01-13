劍擊｜「世一」蔡俊彥抱恙凱旋 喜見「新力軍」有力接棒:「現在香港勁的男花不只我同張家朗」

男子花劍「世一」蔡俊彥（Ryan）周二帶著巴黎世界盃一金一銀凱旋，談到24小時內連奪個人賽銀牌及團體賽金牌，團體排名由原本第7升至第5位，Ryan坦言能在2026年甫開始奪得團體金牌比自己拿個人賽獎牌更開心，他說這「只是個開始」，亦給予整個團隊一支強心針：「我覺得巴黎站這面團體冠軍只是一個起步，未來希望團隊衝擊到世界排名第一，拿到奧運團體賽金牌。」

Ryan(右)因喉嚨痛出閘時已戴著口罩，旁為體院物理治療師Marco。徐嘉華攝

徐嘉華攝

Ryan手上的一金一銀，是他在巴黎站世界盃的成果，他說團體賽的金牌令他喜出望外，亦是最最開心的一個團體賽成績。徐嘉華攝

Ryan認為這面世界盃團體賽金牌只是一個開始，亦為香港隊打下一支強心針，證明香港隊是做到的。徐嘉華攝

世界盃奪冠後 香港男花隊升至世界排名第5

Ryan在巴黎站世界盃的團體賽夥拍張家朗及2位「千禧後」小師弟林浩朗及鄭鐵男過關斬將殺入決賽，以45:38勝「世二」美國隊奪冠，是繼2024年5月在香港站奪同一比賽男花團冠軍後的第2次，Ryan認為巴黎這面團體金牌別具意義，他說：「你問每位劍手，一年6、7站世界盃、大奬賽，大家都會嚮往在巴黎站奪金，因為比賽氣氛最好，整個場地設施最靚，除世錦賽以外，這次能跟隊友一齊拿到團體金牌，真是最最最開心的一次，亦讓一眾年輕劍手看到，我們真的可以拿到冠軍。」香港男花隊周日奪巴黎站世界盃團體金牌後，世界排名由原本第7位升至第5位，位居意大利、美國、法國及日本之後。

上周日的巴黎世界盃團體賽金牌，功臣包括林浩朗(前排右三起)、蔡俊彥、張家朗及鄭鐵男。香港劍總圖

大讚「千禧後」師弟具衝擊力

更開心是見到一班「後浪」越來越具競爭力，因喉嚨痛戴著口罩的Ryan說：「現在男花勁的人已經不只我跟張家朗，起碼有6-8個具備能力在國際賽爭取好成績，只是他們年紀比較輕，仍未全部展現出來，長遠來講要成為世界勁的團隊需要有更多更多打得叻的人，現在真的出現很多，希望未來有10-12個。」

徐嘉華攝

預測今年9月名古屋亞運會師弟們爭崩頭

Ryan點名談到有份奪巴黎男團金牌的「千禧後」師弟林浩朗、鄭鐵男，還有梁千雨及何承謙，他認為今年9月名古屋亞運會的團體資格，一眾師弟們會爭崩頭。28歲的Ryan亦笑言自己不覺間跟家朗已是隊中最老的劍手，他說：「不知不覺間突然變了最大（相對於其他千禧後師弟），心情仍未準備好，但的確責任是多了，但暫時我們磨合得不錯。」

Ryan認為20歲的鄭鐵男曾是世少金牌(2022年），具備一定實力，亦欣賞他在團隊中的投入程度及積極態度，而18歲的林浩朗曾是Ryan的學生，現在Ryan已視對方是自己隊友及兄弟，他希望他跟家朗結合一眾「新力軍」在團體賽「走得更遠」。

去年中開始大爆發的Ryan（包括連奪上海大獎賽、亞錦賽及世錦賽金牌及升上世界第一），這氣勢延續至今個賽季，在上月日本世界盃先奪個人賽金牌，到上周六巴黎站世界盃，他殺入個人賽決賽，僅負美國一哥陳海翔，對於一個月內連奪世界盃個人賽一金一銀，Ryan說：「上月日本站的金牌給我打了一支好大的強心針，感覺自己可能在這階段是世界上最勁一個，對往後的比賽，信心的確比以前大。」他表示，2026年的最大目標包括7月在香港主場的世界錦標賽，無論是個人賽及團體賽都爭上頒獎台。

記者/攝影：徐嘉華