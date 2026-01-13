NBA｜76人作客115:102擊敗速龍 奪冠功臣羅利上場引主場球迷歡呼（有片）

76人周一繼續背靠背對速龍的第二戰，上戰76人主場以1分惜敗，今次76人作客憑麥斯爾(Tyrese Maxey)以6成命中率轟入33分下，成功以115:102擊敗速龍復仇，在勝負已分的最後時刻，速龍主場球迷齊高呼要前奪冠功臣羅利(Kyle Lowry)上場，最終亦得嘗所願引起全場歡呼。

Raptors fans kept chanting “We want Lowry.” As soon as he checked in, Scotiabank Arena went crazy. 😅 pic.twitter.com/tVED7WrEhK — Atinc Goc (@atinc_goc) January 13, 2026

今戰76人為求復仇速龍，首節已經火力全開，麥斯爾首節已經狂轟18分，助76人第一節打成45:28建立起17分優勢，第2節76人繼續維持5成命中率，上半場打完已經領先80:51提早進入垃圾時間，第4節雖然速龍稍微將分差拉近之15分差，但隨即又被安比(Joel Embiid)和麥斯爾拉開，最終76人沒有懸念地以115:102擊敗速龍。麥斯爾和安比今戰合力狂轟入60分，麥斯爾更以6成以上命中率攻入33分，安比亦貢獻了27分8籃板。

All love for Kyle Lowry 🤝 pic.twitter.com/6DtnBdA5Lz — Toronto Raptors (@Raptors) January 13, 2026

雖然球賽早早便進入垃圾時間，但到尾段卻發生一件溫馨小插曲，因效力速龍9個賽季兼助球隊在2019年奪隊史首冠的羅利今季轉投76人，迎來生涯第20個賽季，39歲的羅利有機會今季後便會退役，除非兩隊在季後再碰頭，今場將會是羅利最後一次回到速龍主場，因此在最後還剩差不多2分鐘時，主場球迷齊齊高呼「We want Lowry！（我們要羅利）」，而76人教練組也順應民意讓羅利上陣，引起全場歡呼，雖然最終他3投0中沒有得分，但今戰相信對他的意義遠大於此，賽後他也拿走了比賽用球用作紀念。