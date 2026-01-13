NBA｜當積空砍42分 帝王三分雨射垮湖人

帝王周一晚在主場打出爭氣波！憑藉後備上陣的蒙克（Malik Monk）全場轟入7記三分球、獨取26分的火熱表現，最終以124:112擊敗有當積攻下全場最高42分的湖人，結束了此前對湖人的七連敗。

蒙克狂轟7記三分

帝王今仗能取勝，後備奇兵蒙克的發揮至關重要。他在外線手感熱得發燙，全場三分球7投7中，百發百中，徹底打亂了湖人的防守部署。每當湖人試圖將比分追近時，蒙克的三分球總能及時為帝王「止血」。除了蒙克外，帝王兩大主力迪羅辛（DeMar DeRozan）及韋斯博克（Russell Westbrook）亦有穩定發揮。迪羅辛全場攻入32分，並交出6次助攻；而倒戈相向的韋斯博克，面對舊主亦毫不手軟，貢獻了22分及7次助攻。

當積空砍42分

帝王在首節落後下，憑藉蒙克的三分雨，在第二節末段已反超前16分，並在第三節一度將領先優勢擴大至20分，最終輕鬆取勝。客隊湖人縱有當家球星當積（Luka Doncic）繼續其神級表現，全場狂轟42分、7個籃板及8次助攻，是這位聯盟得分王今季第七場得分超過40分的比賽。可惜，當積獨力難支紫金軍，另一巨頭「大帝」勒邦占士（LeBron James）今仗則表現失準，雖然攻入22分，但在三分線外卻5投全失，未能為球隊提供足夠的外線火力支援，才致最終以12分落敗。