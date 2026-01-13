NBA｜超越「巨無霸」奧尼爾 哈登總得分升上歷史第九

快艇球星「大鬍子」哈登（James Harden）周一晚再創生涯里程碑，在主場迎戰大黃蜂的比賽中，他在第三節初段憑藉一記三分球，正式在NBA歷史總得分榜上，超越傳奇中鋒「巨無霸」奧尼爾（Shaquille O'Neal），升上歷史第九位。最終，他全場攻入32分，並交出10次助攻，帶領快艇以117:109擊敗大黃蜂。

今季回春 場均25.6分

賽前，哈登的生涯總得分為28,582分，僅差14分便能追平奧尼爾的28,596分。他在上半場已攻入13分，並在第三節開賽不久，以一記三分球，成功達標。值得一提的是，哈登僅用了1187場常規賽，便超越了奧尼爾（1207場）的紀錄。這位11屆全明星球員，今季狀態大勇，場均得分高達25.6分，是他自2019-20球季（場均34.3分）以來的新高。除了總得分外，他最近亦在歷史助攻榜上，升上了第12位；而在三分球總命中數方面，他亦僅次於史堤芬居里（Stephen Curry），高踞歷史第二。

李安納投進全場最高分

今仗快艇能取勝，「雙子星」的發揮至關重要。除了哈登外，李安納（Kawhi Leonard）亦攻入了全場最高的35分。兩人在末節合力打出一段15:1的攻勢，一舉為球隊鎖定勝局。

下個目標：張伯倫

在超越奧尼爾後，哈登的下一個目標，將是排在歷史第八位的「上古神獸」張伯倫（Wilt Chamberlain），其總得分為31,419分。要追上這個紀錄，哈登仍需一段時間。而目前NBA的歷史得分王，則是洛杉磯湖人的「大帝」勒邦占士（LeBron James），其總得分已突破42,601分。