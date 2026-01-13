NBA｜施亞甘準絕殺！ 溜馬擊敗塞爾特人今季首嘗三連捷

溜馬周一NBA常規賽中，憑藉前鋒施亞甘（Pascal Siakam）在最後6.1秒的準絕殺，主場爆冷以98:96險勝東岸勁旅波士頓塞爾特人，成功取得今季首次三連勝，並暫時擺脫聯盟「包尾」的尷尬位置。

施亞甘準絕殺奠勝

比賽最後階段，戰況異常激烈。塞爾特人後衛戴歷韋特（Derrick White）在最後28.6秒以一記上籃，將比分追成96:96平手。然而，溜馬的施亞甘在關鍵時刻挺身而出。他在罰球線內一步，以一記高難度的後仰跳投，皮球打板入網，助溜馬在最後6.1秒再次領先。客隊的戴歷韋特在最後一擊的三分球未能命中，溜馬最終險勝2分，今季首嘗三連捷。

施亞甘今仗表現全面，貢獻21分、8個籃板及6次助攻，包括完場前的準絕殺球，成為溜馬贏波最大功臣。中鋒賀夫（Jay Huff）亦功勞不少，攻入20分，包括4個三分球，為球隊提供了重要的火力支援。

謝倫布朗缺陣

客軍塞爾特人今仗缺少了球隊的頭號得分手謝倫布朗（Jaylen Brown），他因背部痙攣而缺陣，更在周一早些時候因批評球證而被罰款35,000美元。這位場均攻入29.5分、在聯盟得分榜排第六的球星缺陣，對綠軍的攻擊力造成嚴重影響。綠軍以後備上陣的普列查特（Payton Pritchard）表現最為出色，攻入23分及交出8次助攻，可惜仍未能為球隊挽回敗局。

溜馬暫別「包尾」

溜馬今仗開賽前，仍以8勝31負的戰績，敬陪聯盟末席。但這場寶貴的勝利，令他們的戰績提升至9勝31負，暫時超越了塘鵝，擺脫了「包尾大幡」的稱號