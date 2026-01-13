Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳洲公開賽｜黃澤林男單外圍賽次圈2:0淘汰白蘭捷 下圈對西班牙雷斯

即時體育
更新時間：12:20 2026-01-13 HKT
發佈時間：12:20 2026-01-13 HKT

香港網球一哥黃澤林(Coleman)周一於澳洲網球公開賽外圍賽男單次圈，憑藉強勁的發球以直落兩盤6:3、7:6(8:6)，淘汰法國的白蘭捷(Ugo Blanchet)，下一圈會對西班牙的雷斯(Pablo Llamas Ruiz)，再贏兩場才可以晉身正賽圈。

黃澤林於澳網外圍賽次圈過關。網上截圖
黃澤林於澳網外圍賽次圈過關。網上截圖
黃澤林(左)於澳網外圍賽次圈過關。網上截圖
黃澤林(左)於澳網外圍賽次圈過關。網上截圖
黃澤林於澳網外圍賽次圈過關。電視截圖
黃澤林於澳網外圍賽次圈過關。電視截圖

全場開出14個A士球

上周香港網球公開賽勇闖8強的黃澤林，於澳網外圍賽次圈繼續有好表現，尤其發球表現特別出色，全場開出14個「A士球」而沒有發球「雙錯誤」，第一發球得分率高達89%，第二發球得分率亦有76%，遠勝對手的45%。首盤Coleman於第3和第9局兩次成功打破白蘭捷的發球局，以6:3先取一盤。

下圈鬥西班牙雷斯

次盤形勢變得緊湊，雙方都未能打破對手的發球局，要以決勝局來決勝。白蘭捷一度領先6:4取得兩個「取盤分」，但之後被Coleman連追4分反勝8:6，以7:6(8:6)拿下此盤，盤數勝2:0晉身外圍賽第3圈。Coleman賽後表示：「感謝在場觀眾的支持，我會搏盡希望可以留耐少少。今次我的團隊和姐姐都在場，感謝他們。」
總括今仗整體發揮明顯勝一籌，全場主動得分有33次，較對手多13次，而無壓力下失誤只有18次，亦少對手9次。Coleman下一圈會對西班牙的雷斯，此子世界排名202，大滿貫最佳成績在去年法國公開賽和美國公開賽同樣打入男單首圈。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
2026-01-12 12:41 HKT
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
23小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
21小時前
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
00:32
絕望坡店長貓「被救」到絕望 日爬三次太行山回家超崩潰︱有片
即時中國
6小時前
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
厄瓜多爾「觀鯨勝地」海灘驚變血腥刑場  5人頭被串起懸掛示眾
即時國際
8小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
香港口罩廠老闆「傻仔」自嘲每月輸錢 絕境告白瘋傳 結局反轉「窩心到想喊」｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
曾志偉卸任變甩繩馬騮？跟辣妹高難度熱情互動畫面曝光 內地會合譚詠麟包廂狂歡
影視圈
4小時前
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
連鎖酒樓大特價！蝦球伊麵/乳鴿/避風塘鮑魚$38起 午市限定供應
飲食
2026-01-12 11:55 HKT
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？
影視圈
16小時前