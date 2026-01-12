NBA｜居利父子總得分超高比父子登歷史第2 伊榮父子純靠「父幹」排第9
更新時間：17:09 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:09 2026-01-12 HKT
發佈時間：17:09 2026-01-12 HKT
勇士今日主場迎戰鷹隊，雖最終以111:124不敵，但當家球星史堤芬居利(Stephen Curry)今戰攻入31分後，他和爸爸戴爾居利(Dell Curry)的NBA合計得分累積達到38920分，超越高比拜仁(Kobe Bryant)和父親祖拜仁(Joe Bryant)的38895登歷史第2，有趣的是在榜單中亦可以看到幾組「單靠父幹」上榜的組合。
居利父子累計得分登歷史第2 伊榮父子單「靠父幹」上榜
今日勇士球星史堤芬居利在對鷹隊一戰中，不僅狂轟31分外，更與父親戴爾居利大創里程碑，父子生涯累計得分38920分超越高比父子登歷史第2，老居利生涯可得12670分。
而勒邦占士(LeBron James)和兒子布朗尼(Bronny James)截至上戰累計42692分高居第一， 較為有趣的是在記錄背後是布朗尼僅在總分佔91分，但更大差別的是名宿伊榮(Patrick Ewing)父子，二人合計總分達24818分，但小伊榮(Patrick Ewing Jr.)僅在NBA打一季，上陣7場只得3分，即記錄裏伊榮獨得24815分，名副其實地「靠父幹」將父子組合帶上榜單
最Hit
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
2026-01-11 13:15 HKT
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
2026-01-11 13:15 HKT