NBA｜居利父子總得分超高比父子登歷史第2 伊榮父子純靠「父幹」排第9

勇士今日主場迎戰鷹隊，雖最終以111:124不敵，但當家球星史堤芬居利(Stephen Curry)今戰攻入31分後，他和爸爸戴爾居利(Dell Curry)的NBA合計得分累積達到38920分，超越高比拜仁(Kobe Bryant)和父親祖拜仁(Joe Bryant)的38895登歷史第2，有趣的是在榜單中亦可以看到幾組「單靠父幹」上榜的組合。

居利父子累計得分38920登歷史第2。路透社

今日勇士球星史堤芬居利在對鷹隊一戰中，不僅狂轟31分外，更與父親戴爾居利大創里程碑，父子生涯累計得分38920分超越高比父子登歷史第2，老居利生涯可得12670分。

伊榮父子以24818分排第9，但小伊榮僅得3分。路透社

而勒邦占士(LeBron James)和兒子布朗尼(Bronny James)截至上戰累計42692分高居第一， 較為有趣的是在記錄背後是布朗尼僅在總分佔91分，但更大差別的是名宿伊榮(Patrick Ewing)父子，二人合計總分達24818分，但小伊榮(Patrick Ewing Jr.)僅在NBA打一季，上陣7場只得3分，即記錄裏伊榮獨得24815分，名副其實地「靠父幹」將父子組合帶上榜單