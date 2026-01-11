男花世界盃（巴黎站）｜香港男花隊香港時間今晚11:30pm 決賽爭今季團體首冠

以全運會團體金牌兩位功臣蔡俊彥（Ryan）及張家朗為首的香港男子花劍隊，周日在法國巴黎世界盃團體賽連同師弟林浩朗過關斬將，4強對世界排第4的日本宿敵，在由頭帶到尾下以45:32殺入決賽，坐銀望金，這是香港男花隊自2024年5月在香港主場後，相隔20個月後再次在世界盃決賽亮相，將對「世二」的美國隊。

蔡俊彥（左）及張家朗（右）是男花團的靈魂人物，他們今仗夥拍師弟林浩朗殺入決賽。香港劍總資料圖片

蔡俊彥一日前奪走個人賽銀牌，為港隊在巴黎站開一個好頭。香港劍總圖

Ryan奪得巴黎站世界盃個人賽銀牌後，跟港隊花劍教練團合照。香港劍總圖

「世一」蔡俊彥一日前才在同一個比賽奪得個人賽銀牌，休息一天後，他夥拍家朗及浩朗出戰團體賽，他們合力在32強以45:26大勝卡塔爾、16強45:30勝波蘭隊及8強以45:34勝獨立隊，值得一提是這支獨立隊在16強爆冷以45:41勝世界排名第一的意大利隊，率先為港隊鏟除一隊勁敵。

世界排名第7的港隊在4強對日本，由家朗打頭陣、Ryan守尾門，並加入師弟林浩朗，各人大部份時間都能在各自的節數取得領先分數，並由頭帶到尾，最終以高達13分的差距以45:32取得決賽權。

2025-2026年賽季才於去年11月展開，香港男花隊已打了3站世界盃，最佳的團體名次一定是今站巴黎（男花團曾於去年11月的西班牙站位列第5名、上月日本站第13名）。

根據賽會的時間表，香港男花隊將於香港時間今晚11時半對美國隊，後者在4強以45:38 勝東道主法國。

記者：徐嘉華