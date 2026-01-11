Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│東西岸次名對決 馬刺逆轉贏塞爾特人 雲班耶馬關鍵時刻爆發

14:30 2026-01-11
14:30 2026-01-11

NBA東西岸次名球隊塞爾特人和馬刺，周六(10日)在前者主場交手。主場出擊的綠軍大部份時間領先，可是馬刺的法國怪物雲班耶馬(Victor Wembanyama)在決勝時刻挺身而出，包括完場前19.2秒命中關鍵中距離投射，最終帶領馬刺以逆轉贏100:95。

塞爾特人半場領先

今場甫開賽客隊馬刺稍佔上風，惟綠軍隨即在主將謝倫布朗帶領下打出一段12:0的攻勢反超。主隊此後一直保持領先，並對馬刺當家雲班耶馬作出雙人包夾成功凍結，半場以55:50領先。

雲班耶馬以中距離跳投殺死比賽

然而，易邊後風雲變色，馬刺在第3節中段由雲班耶馬策動一波11:2的猛攻，此子個人連取9分，成功將比分扳平，為末節大反擊埋下伏筆。戰至第4節，雙方比分依然緊咬，馬刺小將查帕尼先以3分球反超，注入強心針。到最後時刻，雲班耶馬再度接管比賽，先以一記後仰跳投助馬刺取得領先，隨後在讀秒階段，面對窮追不捨的主隊，他再以一記致命的中距離跳投殺死比賽，徹底粉碎綠軍的反撲希望。

 

法國怪物下半場得16分

全場雲班耶馬攻下21分，其中16分來自下半場。綠軍方面，得分集中於兩大主將，戴歷韋特攻下全場最高的29分，謝倫布朗亦有27分及7助攻進帳，可惜他在關鍵時刻出現失誤，令球隊最終在主場飲恨。

