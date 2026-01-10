NBA｜李安納拍哈登火力全開 快艇121:105挫籃網近10戰僅2負

最近狀態回暖的快艇周五對上籃網，一忘上戰對紐約人的失利，李安納（Kawhi Leonard)和哈登（James Harden)齊齊火力全開，合力猛轟57分助快艇121:105輕取籃網。

李安納拍哈登合轟57分 率軍快艇挫籃網

快艇開局氣勢迅猛，從比賽一開始就打出高潮攻勢，一度建立16：2的領先優勢，全場掌控比分節奏。上半場結束時領先達到兩位數，雖然籃網在第三節一度發起反撲，但快艇穩健處理球權，始終牢牢掌握勝勢，最終以121:105擊敗籃網，快艇近10場已取8勝劍指附加賽席位。

快艇此役全場命中率高達 59% 以上，由雙星哈登與李安納領軍攻堅，2人共砍下 57分。哈登全場狂砍31分並送出6助攻，李安納則貢獻26 分、5籃板及5助攻，展現得分與攻守兼備的全能火力。替補席上，佐敦米勒（Jordan Miller）也有21分進帳。籃網方面由新秀伊哥葉明（Egor Demin）拿下隊內最高的19分，但今戰籃網全隊命中率不佳，火力要員米高波特（Michael Porter Jr.）手感不佳，全場三分球9投皆失僅得18分，火力不足成今戰落敗主因。