香港網球公開賽｜雙星奮戰維園惜止步八強 黃澤林排名躍升獲會長肯定路向正確

香港網球公開賽今日（9日）於維園網球場激戰連場，上演兩場男單半準決賽，主角分別是香港「一哥」黃澤林（Coleman Wong）及國家隊強將商竣程。二人雖奮戰下雙雙止步八強，但展現的拼勁與潛力獲得全場喝彩。其中，黃澤林賽後更迎來排名躍升的喜訊，其未來發展路向備受矚目。

主場出戰的黃澤林在中央場挑戰世界排名第7的意大利頭號種子穆錫迪（Lorenzo Musetti）。面對勁敵，黃澤林兩盤均緊咬比分，多次打出精彩對攻，可惜在關鍵分處理上稍遜一籌，最終以直落兩盤4:6、4:6告負，無緣四強。然而，憑藉本週在維園的出色表現，其ATP世界排名即時從150位飆升至132位。

賽後，中國香港網球總會會長鄭明哲（Michael Cheng）即時點評，對黃澤林的成長軌跡給予高度肯定。鄭會長指出，黃澤林從三年前轉戰職業賽場開始，排名經歷了職業選手典型的爬升、調整與鞏固過程：「第一年有明顯差距，第二年一路追趕，如今能穩定在130位左右徘徊，這正達成了我們初步設定的目標。」 他明確將下一目標定為衝擊世界前100 ：「進入前100，就能穩奪大滿貫正賽資格，這將是巨大的飛躍。」 鄭會長強調，總會將持續投放資源支持其發展，認為黃澤林「正在正確的軌道上」。

另一場焦點戰，國家隊強將商竣程力戰世界排名第11位的哈薩克名將布力克（Alexander Bublik）。商竣程首盤以1：6迅速告失，但次盤展現頑強鬥志，與對手展開破發大戰，更一度領先，將比賽拖入「搶七」決勝。儘管最終在「搶七」中以2：7惜敗，以總盤數0：2結束香港之旅，但其敢打敢拼的作風，同樣贏得球迷掌聲。

記者、攝影：廖偉業