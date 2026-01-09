NBA｜溜馬114:112擊敗黃蜂止13連敗 主帥卡斯利終成千勝教頭

去年才剛殺入NBA總決賽與雷霆打滿7場遺憾落敗的溜馬，今季在主力哈利伯頓(Tyrese Haliburton)養傷缺席下狀態大跌，周四對黃蜂前已創隊史最長的13連敗，主帥卡斯利(Rick Carlisle)僅剩一場就係能達成千勝，今場終於得償所願，溜馬作客以114:112險勝黃蜂阻止球隊延續連敗記錄，更正式成為千勝教頭。

溜馬主帥卡斯利止連敗兼喜收生涯第1000勝

近期吞隊史最長13連敗的溜馬周四作客對黃蜂，今戰開局就馬上入局，半場憑着施亞甘(Pascal Siakam)半場已攻入18分以60:58領先，易籃後雖然溜馬曾一度將分差拉開到雙位數，但黃蜂調整及時收復失地，在末節尾段更由新秀肯尼普(Kon Knueppel)三分加罰完成反超，但比賽還剩1分鐘時溜馬還落後109:111下強烈反撲，由施亞甘灌籃再度反超比分，最終黃蜂由薩斯頓(CollinSexton)中距離跳投射失錯失扳平機會，溜馬終以114:112力壓黃蜂中止連敗，主教練卡斯利多場之後終於取得關鍵一勝達成生涯常規賽1000勝，位列歷史第11。

今戰溜馬取勝最大功臣必然是攻入30分14籃板的施亞甘，另外亦有TJ麥卡朗(TJ McConnell)貢獻23分8助攻助力球隊中止連敗。而黃蜂方面，拿美路波爾(LaMelo Ball)今戰以替補上陣，僅出戰27分鐘便高效轟入全場最高的33分外加8籃板，另外亦有肯尼普和碧捷斯(Mikal Bridges)分別攻入18和19分，可惜未能守住主場勝利。