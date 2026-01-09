Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜愛華士成第7位25歲以下萬分球員 大創里程碑兼率木狼131:122退騎士（有片）

即時體育
更新時間：13:29 2026-01-09 HKT
發佈時間：13:29 2026-01-09 HKT

賽前正值3連勝的木狼周四主場迎戰騎士，木狼憑着首發5人多點開花，5人中4人得分20+，成功守住主場以131:122擊敗騎士，今戰攻入25分的新任「狼王」安東尼愛華士(Anthony Edwards)大創里程碑，成繼勒邦占士(LeBron James)、高比拜仁(Kobe Bryant)等球星後第7位25歲以下生涯得分10000分的球員。

愛華士超越高比成第三年輕萬分球員

狼隊今周將連續2場對上騎士，周四首戰先由狼隊主場迎戰對手，雙方上半場打得有來有往，半場完結時騎士僅以4分差距的67:63領先，但易籃後木狼由林度和愛華士率領下爆發，單節打出43:22第三節打完將比數反超成106:89，最後木狼亦成功抵擋住騎士的反撲以131:122守住勝局，豪取4連勝。

今場木狼當家球星愛華士在第4節剩餘6分多鐘時，在2人包夾下後仰跳投得手，成功攻入生涯第10000分，以24歲156日之齡超越高比的24歲194日成第3年輕達成此成就，而除了他2人外亦僅有5人能達成，分別是最年輕達成的占士之後有杜蘭特(Kevin Durant)、安東尼(Carmelo Anthony)、麥基迪(Tracy McGrady)以及當積(Luka Doncic)今場愛華士亦攻入25分7籃板9助攻，另外亦有林度(Julius Randle)攻入28分11籃板和8助攻，而騎士方面則有當路雲米曹(Donovan Mitchell)轟入30分外加7籃板8助攻。
 

