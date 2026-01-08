NBA｜占姆梅利交出17助攻創生涯新高 率領金塊末節爆發114:110挫塞爾特人

金塊周三作客波士頓鬥塞爾特人，占姆梅利(Jamal Murray)今戰擔起組織進攻大旗，交出生涯新高的17助攻串連全隊進攻，並助金塊在末節爆發以114:110鎖定勝局。

金塊末節狂轟14:0 最終114:110挫綠軍

今戰雙方都缺少各自的大將，金塊的約基治(Nikola Jokic)還在養傷之中，而綠軍的泰頓(Jayson Tatum)也未知歸期，今戰各自的2當家占姆梅利和謝倫布朗(Jaylen Brown)挺身而出，全場打得十分膠着出現過26次領先交替和9次平手，到第4節中段綠軍還以90:87領先，但金塊捉緊綠軍入球荒機會打出一波14:0的攻勢成功反超比分，隨後雖綠軍及時調整，在最後幾秒時將比數追成僅3分差，但已為時已晚最終金塊以114:110擊敗塞軍。

今戰金塊二當家梅利雖從未入選全明星，然而他卻再次打出全明星級表現，今戰除了攻入22分和8籃板外，更交出生涯新高的17助攻串連全隊攻勢，另外披頓屈臣(Peyton Watson)亦攻入全隊最高的30分6籃板。而綠軍方面謝倫布朗在泰頓缺席下擔起進攻火力點，今戰轟入全場最高的33分7板，而比查特(Payton Pritchard)和韋特(Derrick White)齊齊攻入17分。

