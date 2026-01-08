Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜楊格告別鷹隊赴巫師交換兩將 鷹隊重建 下一步追「一眉」？

即時體育
更新時間：11:02 2026-01-08 HKT
發佈時間：11:02 2026-01-08 HKT

四屆全明星控衛楊格（Trae Young）告別亞特蘭大。據ESPN及名記Shams報道，鷹隊將楊格交易至華盛頓巫師，換回老將麥高倫（CJ McCollum）及射手基斯珀特（Corey Kispert）。此舉為鷹隊重塑核心邁出關鍵一步，也讓楊格前往心儀目的地，開啟首都新篇章。

值得一提的是，楊格將與巫師高層施倫克（Travis Schlenk）再度重逢。後者正是2018年在亞特蘭大以第五順位選中楊格的決策者，兩人再聚首都，被視為巫師在重建進程中尋找「定海神針」的重要一環。根據Shams報導，巫師管理層一直尋求以成熟控衛穩住年輕班底，加速球隊發展，而楊格正是符合他們要求的重要人物。

今次交易亦為鷹隊帶來財務靈活度。球隊藉此釋放薪資空間，為未來數月追逐大合同鋪路；外界更傳出達拉斯獨行俠球星「一眉」安東尼戴維斯（Anthony Davis）成為季中潛在目標之一。

另一方面，鷹隊近季新人冒起，隨着前鋒謝倫莊遜（Jalen Johnson）冒起，今季繳出24分、10.2籃板、8.5助攻的全面表現，加上自由身加盟的亞歷山大－獲加（Nickeil Alexander-Walker）打出生涯新高的場均20.7分，球隊或有意重塑核心架構，球隊有意圍繞鋒線與板凳深度，打造更流暢的攻防體系。

至於回報方面，麥高倫被視為即插即用的老將後場火力，且合約僅餘一年、年薪約3,060萬美元，為鷹隊在戰力與彈性上提供雙保險；射手基斯珀特的外線牽制亦有助拉開空間。

楊格離隊，標誌其作為鷹隊門面的一段歷程告一段落；自2018年選秀加入鷹隊以來，楊格生涯場均貢獻25.2分、9.8助攻，四度入選全明星、一次入選年度最佳陣容，並成為隊史三分及助攻王，曾三度帶隊打入季後賽，2021年更殺入東岸決賽。27歲的他轉戰巫師，期望在首都再創高峰。

