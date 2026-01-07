NBA｜占士再轟30分老當益壯 當積上演「Luka Magic」兩人末節接管戰局 湖人逆轉塘鵝奪三連勝（有片）

41歲的勒邦占士（LeBron James）老當益壯，再度繳出30分表現，刷新自己僅7日前寫下的「史上最年長30+」得分紀錄。末節占士接管戰局，當積（Luka Doncic）同場上演「Luka Magic」連轟高難度三分，兩人合力於第四節掀翻劣勢，助湖人主場以111：103擊退西岸包尾的塘鵝，豪取三連勝，並續保今季關鍵時刻（剩5分鐘5分以內）不敗金身。

兩軍開局即互纏，前三節始終未能將差距拉至雙位數。至第三節末段，塘鵝才以83：74取得本場最大領先。占士隨即以三罰加快攻灌籃把分差縮至4分，惟塘鵝今仗最耀眼的梅菲（Trey Murphy）手感火熱，單節狂取20分、全場砍下職業生涯新高42分，並以一次「2+1」強攻為客隊穩住形勢，帶著86：79優勢進入末節。

湖人關鍵時刻保持全勝 僅次於73勝勇士

決勝第四節，湖人打出一波18：4強勢逆襲。占士連飆兩記超遠三分點燃主場，達爾頓克內希特（Dalton Knecht）外線支援、迪安祖艾頓（Deandre Ayton）連續內線取分，比分瞬間反超至97：90。塘鵝其後雖力追，分差始終未能壓至4分之內；當積末節扛起火力，在讀秒階段兩度「歪身」壓哨三分命中，上演「Luka Magic」將勝局鎖定，最終湖人8分奏捷，同時將球隊今季在關鍵時刻的戰績提升到13勝0負，僅次於15-16賽季創造了73勝9負常規賽最佳戰績的勇士，他們當時取得了14勝0負的關鍵時刻戰績。

41歲占士老當益壯

在12月30日踏入41歲的占士上演不老神話，近期狀態依然火熱，時隔7日再度轟下30分，將「最老30+」的紀錄再度刷新。賽後他感觸道：「我已經41歲了，很珍惜每次上場的機會，能射入關鍵球，幫球隊贏球。」今仗同收30分、並送出10次助攻的當積亦幽默回應：「等我到41歲，可能已經一瘸一拐了。」

占士踏入2026年後場均貢獻29分、8籃板、8助攻，投籃命中率高達59%，率隊拉出三連勝。期間他三度於末節挺身而出：兩戰灰熊分別在第四節攻下10分2籃板3助攻與11分3籃板3助攻；今戰逆轉塘鵝再添10分2籃板1助攻。占士指今場翻盤關鍵在防守提升，令塘鵝在末節僅得17分，同時自評打法成熟無漏洞：「無論比賽走向如何，或教練組希望我如何應對，我都會想辦法把球隊利益放在首位。」