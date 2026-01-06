NBA｜東岸龍頭對決變一面倒 紐約人31分慘敗活塞遭四連敗

原盼上演東岸強強對話，紐約人作客底特律卻遭東岸「一哥」活塞當頭棒喝。今日在活塞坐鎮主場迎戰紐約人，重演上季季後賽首輪對壘。活塞以121：90大勝，送紐約人吞下四連敗，同時創造今季敗仗最大分差。賽後紐約人將士言語間盡是無奈與警訊。

般臣語帶玄機：我們必須作出回應

近況不佳的紐約人今日再度受挫，面對東區第一的活塞全隊毫無招架之力，以90:121慘敗，輸31分亦創造球隊今季最大分差。賽後紐約人主控般臣(Jalen Brunson)全場攻入25分，但零助攻並且出現6次失誤，反映球隊進攻失序。賽後他直言：「很多事情需要被正視。」被追問是否在媒體入場前已於更衣室內開誠布公，他承認「有，聊了一點」。他補充：「我們必須作出回應，還有很多話需要在內部說清楚。如果真要成為我們口中那支球隊，就得打得更好，就是這樣。」

唐斯(Karl-Anthony Towns)此役僅打23分鐘得到6分，正負值為-27，並與般臣同樣出現6次失誤。他表示，新教練團到位後，他「需要作出最大的調整」，更引用主帥米克布朗（Mike Brown）所言稱自己是「最大的犧牲」。唐斯坦言：「賽季中狀態低迷很常見，但現在真的太差了，不能差成這樣。」

四連敗陰霾 排名被綠軍反超

紐約人上季從未吞下四連敗，最長只三連敗。今日以31分慘敗活塞之後，創造今季最大輸球分差的同時，排位亦被波士頓塞爾特人反超，跌至東岸第三。人手方面，祖殊赫特（Josh Hart）缺陣，令球隊整體防守江河日下：新年前夜被馬刺轟入134分，上周六又被76人砍下130分。

主帥布朗直白點評：對手用身體對抗教訓了我們

尼克主帥米克布朗賽後坦言：「很簡單，他們就在身體對抗上將我們打服了。」他拒絕以賽程為藉口（四天三戰），並指出活塞亦是背靠背，且缺兵少將。布朗表示：「我們在防守端的問題一目了然，我們必須把身體對抗帶回來，同時教練組也要想辦法。」他強調「現在不是恐慌的時候」，但同日球隊老闆多蘭剛在電台公開表態，盼尼克打進總決賽，外界壓力可想而知。

此戰活塞以44：30贏下籃板，投籃命中率與三分命中率均逾五成，全面壓制。根寧咸(Cade Cunningham)打出今季最完整代表作之一，貢獻29分、13助攻、3籃板、2封阻；主場球迷多次高喊「MVP」，氣勢如虹。

紐約人後場替補麥布賴德(Miles McBride)指出：「我們得團結起來。我不確定是努力的問題，還是戰術細節的問題，但防守端必須在同一頁上。教練可以畫再多戰術，最終還是要靠我們自己，並且倚重領袖帶頭。」

