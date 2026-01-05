NBA｜保卡絕殺三分殺死比賽 太陽108:105逆轉擊敗雷霆

目前正值4連勝的雷霆周日作客對上太陽，這支目前戰績最好的衛冕之師曾一度握有18分領先，然而太陽其後爆發追分，雙方再度進入纏鬥，並鬥到第4節還剩8秒時由謝倫威廉斯(Jalen Williams)攻入關鍵2分打成平手，但保卡(Devin Booker)在最後關頭盡顯大心臟，還剩0.7秒時後撤步三分命中，助太陽以108:105險勝雷霆。

DEVIN BOOKER HITS THE TRIPLE AND WINS IT FOR THE SUNS 🚨



PHOENIX COMPLETES THE 18-PT COMEBACK TO DEFEAT THE THUNDER! pic.twitter.com/JNPazjMXTz — NBA (@NBA) January 5, 2026

保卡唯一一次中三分就絕殺 太陽送雷霆第6敗

雷霆今戰作客對陣太陽到第2節中段時都一直握有優勢，曾將比數拉開至49:31的18分分差，但其後太陽重拾狀態並半場完前將分差收窄至42:49，其後第三節太陽愈戰愈勇，保卡單節獨得11分下將比數反超成74:73，但到決勝節雙方再陷纏鬥，太陽曾以105:101領先雷霆，但客隊把握主隊失誤，由謝倫威廉斯在法定時間剩下8秒時，攻入關鍵2分打成105:105平手，但其後太陽叫出暫停後前場發球開給保卡，保卡果斷選擇單打卡魯素，並在剩下0.7秒時後撤步3分命中今場唯一一球3分，其後米曹(Ajay Mitchell)亦投出扳平3分但失手，最終太陽以108:105力壓雷霆。

今場保卡全場被雷霆嚴防限制，2分出手11次僅中5，3分出手前3次皆沒進唯一一球就獻給絕殺，他亦有24分外加6籃板9助攻進帳，而佐敦葛雲(Jordon Goodwin)和D布魯士(Dillon Brooks)則分別攻入26分和22分。而雷霆方面基𠎀奧斯亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander，簡稱SGA)今仗攻入25分6助攻，而謝倫威廉士和賀姆格(Chet Holmgren)連則分別交出23分7助攻和18分9籃板。

SGA：每次見到絕殺都好像慢動作一樣

今仗雷霆惜負太陽，當家球星SGA直言有些細節處理不好才導致輸波，他也提到看見保卡投出絕殺三分球感受時直言：「當時我好希望我們能夠守住和他投失。每次見到這樣的球時，在籃球碰到籃框前就好似慢動作，但這些都是比賽中最有趣的時刻。」

