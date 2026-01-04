Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│愛華士狂轟33分領木狼撲熄熱火 道出贏波關鍵就係「訓得夠」 │有片

即時體育
更新時間：15:01 2026-01-04 HKT
發佈時間：15:01 2026-01-04 HKT

周六NBA上演矚目對決，木狼在當家安東尼愛華士（Anthony Edwards）全場狂轟33分下，作客以125:115擊敗熱火，成功終止後者4連勝的強勢。愛華士賽後透露贏波關鍵，是自己「訓得夠」，在比賽期間能夠執行比賽策略。

 

愛華士上半場獨取20分

甫開賽，客軍木狼便反客為主，當家球星安東尼愛華士手感火燙，上半場獨取20分，為球隊奠定領先優勢。然而，主場作戰的熱火韌力十足，一直緊咬比分，第三節更一度反超，令戰況陷入膠著。

末段開局打出19:4攻勢撲熄熱火

戰局的轉捩點出現在決勝第四節。第3節完成後僅領先4分的木狼，於末節開局打出一波19:4的猛烈攻勢，瞬間將領先差距擴大至接近20分，一舉擊潰熱火的防線。此後木狼牢牢掌控比賽節奏，未再給予對手任何反撲機會，最終以10分之差收下近5場第2勝。

愛華士歸功充足睡眠

此役，愛華士19投10中，攻下全場最高的33分，並送出5次助攻，盡顯領袖風範。後備上陣的長人列特（Naz Reid）亦表現搶鏡，攻下29分，其中20分來自下半場。中鋒高拔（Rudy Gobert）則穩定貢獻13分和12個籃板。賽後，愛華士將其出色表現歸功於充足睡眠：「之前被當路雲米曹的防守糾纏得透不過氣，所以我告訴自己必須早點休息。當我們能聽從並執行比賽策略時，表現就會非常出色。」

長人列特攻下29分。法新社
長人列特攻下29分。法新社
長人列特攻下29分。法新社
長人列特攻下29分。法新社
中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社
中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社
中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社
中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
美如樓有單位起火冒煙，火警中有居民由救護車送院。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨火警釀1死8傷 單位發現男屍 逾270人疏散
突發
3小時前
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
吳綺莉女兒吳卓林激罕開腔談成龍  一細節證雙方關係破冰  曾傳經濟拮据領免費食物
影視圈
7小時前
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
曾志偉將卸任TVB總經理 《萬千星輝頒獎典禮2025》特設大獎致謝 傳神秘老友現身丨獨家
影視圈
19小時前
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
61歲TVB節目主持半年3次入院疑撞邪？元旦日插喉照曝光  身材肥胖曾自爆心臟擴大
影視圈
6小時前
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
女星驚爆「車震」醜聞！被指強逼經理人旁觀交歡過程 狂踢椅背險釀大禍
影視圈
23小時前
元旦起個人存取款超5萬毋須登記。 中新社
元旦起個人存取款超5萬毋須登記
即時中國
2026-01-03 08:33 HKT
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
中菜酒家長者優惠！憑樂悠咭/長者咭即享茶錢半價 歎京川粵名菜+手工點心
飲食
2026-01-03 13:47 HKT
居民鄺先生講述走火警經過，黃小姐帶同愛貓逃生。梁國峰攝
02:43
石硤尾邨奪命火︱走火警居民：啲煙由防煙門衝出嚟 感激2青年助抬輪椅母落樓
突發
4小時前
美軍突襲委內瑞拉，生擒馬杜羅夫婦。美聯社／法新社
空襲委內瑞拉︱美軍生擒馬杜羅計劃曾漏風聲？ 親信成CIA線人監視行蹤
即時國際
1小時前