NBA│愛華士狂轟33分領木狼撲熄熱火 道出贏波關鍵就係「訓得夠」 │有片

周六NBA上演矚目對決，木狼在當家安東尼愛華士（Anthony Edwards）全場狂轟33分下，作客以125:115擊敗熱火，成功終止後者4連勝的強勢。愛華士賽後透露贏波關鍵，是自己「訓得夠」，在比賽期間能夠執行比賽策略。

Anthony Edwards 33 PTS, 3 REB, 5 AST, 1 STL, 10/19 FG, 11/14 FT, 65.6% TS vs Heat https://t.co/9kcKCaXjL1 pic.twitter.com/Yk1huOgyK2 — Basketball Performances (@NBAPerformances) January 4, 2026

愛華士上半場獨取20分

甫開賽，客軍木狼便反客為主，當家球星安東尼愛華士手感火燙，上半場獨取20分，為球隊奠定領先優勢。然而，主場作戰的熱火韌力十足，一直緊咬比分，第三節更一度反超，令戰況陷入膠著。

末段開局打出19:4攻勢撲熄熱火

戰局的轉捩點出現在決勝第四節。第3節完成後僅領先4分的木狼，於末節開局打出一波19:4的猛烈攻勢，瞬間將領先差距擴大至接近20分，一舉擊潰熱火的防線。此後木狼牢牢掌控比賽節奏，未再給予對手任何反撲機會，最終以10分之差收下近5場第2勝。

愛華士歸功充足睡眠

此役，愛華士19投10中，攻下全場最高的33分，並送出5次助攻，盡顯領袖風範。後備上陣的長人列特（Naz Reid）亦表現搶鏡，攻下29分，其中20分來自下半場。中鋒高拔（Rudy Gobert）則穩定貢獻13分和12個籃板。賽後，愛華士將其出色表現歸功於充足睡眠：「之前被當路雲米曹的防守糾纏得透不過氣，所以我告訴自己必須早點休息。當我們能聽從並執行比賽策略時，表現就會非常出色。」

長人列特攻下29分。法新社

長人列特攻下29分。法新社

中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社

中鋒高拔表現穩定，貢獻13分和12個籃板。法新社