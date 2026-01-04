Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

高球專訪｜32歲陳芷澄：我覺得自己仲打得

32歲的高球Icon陳芷澄（Tiffany）曾活在鎂光燈下，過去10年，她為香港高球揮出一條康莊大道，第一個踏足奧運舞台、第一個奪LPGA職巡賽全卡，近年經歷低谷，曾無助到要問AI運程；2026年伊始，她決意東山再起，理由很簡單：「我覺得自己仍打到！」

Tiffany對未來充滿希望，第一步希望先取回LPGA全卡。徐嘉華攝
記者/攝影：徐嘉華

訪問這天，淡妝下的Tiffany跟10年前歷史性奪里約奧運參賽資格時沒兩樣；這10年她已兩度躋身奧運舞台（2016里約及2021東京），2018年頭展開LPGA（美國女子職業高球巡迴賽）職業生涯至今完成8個賽季，這些都前無古人。過去3年經歷低谷，由LPGA「全卡」降到「半卡」，為爭取2024巴黎奧運資格，參加過一年歐巡賽，可惜差少少分數跟巴奧擦肩。

陷入低谷3年，Tiffany試過不斷換教練尋突破，可惜越換越迷惘，曾無助到問AI有關自己運程，回想當時，她也覺好笑：「我輸入自己的時辰八字，問它為何達不到理想成績？AI回覆：『是我的性格使然』。」

Tiffany驚訝AI的準，亦像是當頭棒喝，她說：「近2、3年打得不好，每次回到香港，每個人都問我正在做什麼，好似我沒打LPGA（2023年成績欠佳，2024年失了LPGA『全卡』）就覺得我沒事做，我由細到大都很在意別人怎樣看我，像是為別人的眼光而打，壓力隨之而來。」

新年伊始，Tiffany 2026年的願望是好好為自己打比賽，她說：「雖然我已不是22歲，但幸好我身上沒大傷患，我仍覺得自己可以做到好成績、仍然很愛高球，希望做回當初轉打職業時的心態，放開去打，給自己一個交代就好。」Tiffany於去年9月找回頭2年打LPGA的教練Chris Mayson，她希望在3月開始的次巡賽前、在Chris的指導下尋回自信，目標是取回LPGA「全卡」，放眼今年9月的名古屋亞運會及2年後的洛杉磯奧運會。

