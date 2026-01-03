香港網球公開賽｜港網「一哥」黃澤林首圈對拿方尼 黃澤林：珍惜每場主場因唔知仲有幾次機會

「中銀香港網球公開賽2026」明日正式開打，今日進行男單抽籖儀式，香港網球一哥黃澤林（Coleman)再以外卡身份參賽，今次抽中首圈對上世界排名75名的阿根廷選手拿方尼（Mariano Navone），他也表示未曾與他交手，但是知道他也是一個相當穩定的球手因此也不容易對付。

黃澤林首回合撼拿方尼 好好珍惜主場出賽機會

今日雲集各地好手的「中銀香港網球公開賽2026」進行男單的抽籤儀式，現世界排名150的港網一哥黃澤林今次連續第三年再以外卡身份出戰，首圈抽中現世界排名第75名的阿根廷好手拿方尼，被問到對抽籖結果看法時Coleman也表示很期待，並說：「我未對過呢個球手，但係都成日都睇到佢嘅比賽啦，我覺得佢都係好穩陣，一個唔容易嘅對手。」

對於再次主場出擊，Coleman也希望香港的球迷可以多多到場支持，他也表示不知道還有多少次可以在主場出戰，因此會好好珍惜每次主場的機會，他說：「珍惜每一個機會可以喺主場同大家，分享呢一個舞臺呢一個比賽，因為我都唔知道可以仲有即係幾多次，最緊要珍惜呢個機會啦。 」

愈來愈接近世界前100的水平 盼大家也一起支持小將

Coleman提到教練組新增了一名教練，能夠帶來更多不一樣的東西，在休賽季也回到西班牙和挪威進行訓練，他以前也提到很想擠身世界前100，而對於新一年的目標他表示：「我同教練都講我有呢個水平遲早都會去到，咩排名其實唔係最緊要，最緊要自己係真係去到嗰個水平，我覺得我而家係越嚟越接近啦。」他也補充表示：「最緊要自己係向住一個啱嘅方向，我覺得咁我而家有個好好嘅團隊，有一個好好嘅Support我，咁已經夠㗎啦，我覺得而家我行緊嘅方向係啱嘅，所以睇下今年2026年會係有啲咩驚喜或者有啲咩特別嘅賽事啊表現啊。」

Coleman另外也提到2025年台維斯盃也有不少小將出現，他也希望除了支持他外也能夠支持他們，他說：「仲有大家都見到可能我哋啱啱喺Davis Cup都有好嘅表現，仲有其他而家慢慢後起嘅細細個少少嘅隊友，佢哋都好俾心機，即係香港好緊要係唔係淨係得我囉，我覺得即係點都要大家幫下佢哋support下，即係就算一句加油俾佢哋，其實我細個都係慢慢咁樣去繼續去向前行。」

記者/攝影：魏國謙