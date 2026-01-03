NBA｜雷霆作客37分屠殘陣勇士 SGA30分領軍四連勝

雷霆今日作客灣區火力全開，基傑奧斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander，SGA）繳出30分7助攻，帶隊以131：94大勝殘陣應戰的金州勇士，豪取四連勝。

勇士兵源告急，主力幾近全數缺陣——當家射手居利（Stephen Curry）因左踝扭傷休戰，占美拔拿（Jimmy Butler）賽日前染病無法披甲，戴文格連（Draymond Green）選擇輪休，古明加（Jonathan Kuminga）亦因背部不適缺席，陣容受創嚴重。

SGA今仗手感穩健，20投10中得到30分，過去9戰第7度飆破30分，並已連續三場達標。值得一提的是，他在兩隊上次碰頭亦曾砍下38分，堪稱勇士剋星。內線方面，賀姆格連（Chet Holmgren）貢獻15分、包辦本季新高的15個籃板，協助雷霆在季內首次兩連敗後迅速反彈，戰績續以30勝5負高歌猛進。

由於勇士幾乎無主力坐鎮，雷霆自開賽便掌控節奏，分差一路擴大，末節一度領先達41分，最終以37分之差在客場橫掃而回，收穫四連勝。值得留意的是，雷霆一個月前已作客以124：112擊敗勇士，今季對賽更已三度奏凱。兩軍將於3月7日移師雷霆主場，上演本季常規賽最後一擊。