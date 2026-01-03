Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜公鹿主場驚險逆轉 字母哥親自部署戰術 空接絕殺黃蜂

即時體育
更新時間：14:21 2026-01-03 HKT
發佈時間：14:21 2026-01-03 HKT

公鹿今日在主場上演驚險逆轉劇。終場前4.7秒，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）與奇雲波特（Kevin Porter Jr.）在邊線發球配合下完成絕殺，助公鹿以122：121一分險勝夏洛特黃蜂。

今仗末段戰況扣人心弦，最後10.5秒內比分三度易主。公鹿前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）在10.3秒投中關鍵三分，將比分反超至120：118；黃蜂隨即叫暫停調度，碧捷斯（Miles Bridges）接球強攻上籃並造成古斯馬第六犯，8.8秒再補進加罰，黃蜂121：120再度領先。

比賽還剩4.7秒，公鹿再度暫停部置。值得一提的是，轉播鏡頭顯示字母哥疑似在部署期間自己拿筆畫戰術。隨後奇雲波特邊線球開出，字母哥先回傳再前切，終以空接暴扣鎖定勝局。

字母哥此役攻入30分，外加10籃板、5助攻，寫下個人第158場「30分＋10籃板＋5助攻」的全能數據，躍居NBA歷史第一，超越並列157場的兩大名宿奧斯卡．羅拔臣（Oscar Robertson）與「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）。字母哥復出後近4場，場均貢獻29分、9.3籃板、4助攻，領軍拿下3勝1負，狀態明顯回暖。

公鹿兩天前才因麥高倫（CJ McCollum）壓哨中投，以113：114惜負華盛頓巫師；今仗則以戲劇性方式絕殺取勝，為球隊士氣大進補。公鹿完成本週最後一個主場，接下來將啟程展開四連客的西岸之旅。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
港女到九龍豪宅「擎天半島」補習經歷 4事見盡貧富鴻溝「好似溝渠老鼠偷窺別人幸福」 網民共鳴：選擇大於努力
生活百科
2026-01-02 15:09 HKT
01:07
上水牛雜店內結賬遇問題情緒激動 內地女食客持刀狂劈群警盾牌涉3罪被捕
突發
2小時前
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
謝賢「爺孫戀」前女友Coco脹爆罕現身  首回應2千萬掟煲費傳聞  分手7年大爆拍拖私隱
影視圈
1小時前
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
新年1億金多寶｜新手兩年7中六合彩 自爆廁所落注獨門心得：要去ＸＸ廁所｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-02 11:34 HKT
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
尋秦記丨古天樂「兒子」背景超強 「項羽」朱鑑然是前港隊代表 曾傳與鏡仔舊愛有婚約
影視圈
6小時前
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
63歲「曾傳患癌視帝」被爆重要部位受創 強忍痛楚登台 為養明星妻女頂硬上
影視圈
5小時前
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
街坊連鎖酒樓推$20.8燒乳鴿！限一時段供應 早市下午茶點心拼盤優惠$28.8 歎6大點心
飲食
4小時前
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
新年1億金多寶｜2003年六合彩頭獎幸運兒 靠「十字鎅豆腐法則」贏巨獎 網民趕緊學起來｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
研究揭這運動每日做2分鐘 肚腩3個月後消失 內臟脂肪大減13%
減肥運動
2026-01-01 16:05 HKT
01:00
六旬投資公司老闆薄扶林水塘失蹤4日 救援人員通宵搜索今晨尋回送院
突發
5小時前