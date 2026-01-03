NBA｜公鹿主場驚險逆轉 字母哥親自部署戰術 空接絕殺黃蜂

公鹿今日在主場上演驚險逆轉劇。終場前4.7秒，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）與奇雲波特（Kevin Porter Jr.）在邊線發球配合下完成絕殺，助公鹿以122：121一分險勝夏洛特黃蜂。

Catches the inbounds pass.

Sets the screen.

Rolls to the rim.

Slams it down!@Giannis_An34's game-winner tonight?



今仗末段戰況扣人心弦，最後10.5秒內比分三度易主。公鹿前鋒古斯馬（Kyle Kuzma）在10.3秒投中關鍵三分，將比分反超至120：118；黃蜂隨即叫暫停調度，碧捷斯（Miles Bridges）接球強攻上籃並造成古斯馬第六犯，8.8秒再補進加罰，黃蜂121：120再度領先。

比賽還剩4.7秒，公鹿再度暫停部置。值得一提的是，轉播鏡頭顯示字母哥疑似在部署期間自己拿筆畫戰術。隨後奇雲波特邊線球開出，字母哥先回傳再前切，終以空接暴扣鎖定勝局。

字母哥此役攻入30分，外加10籃板、5助攻，寫下個人第158場「30分＋10籃板＋5助攻」的全能數據，躍居NBA歷史第一，超越並列157場的兩大名宿奧斯卡．羅拔臣（Oscar Robertson）與「天勾」渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）。字母哥復出後近4場，場均貢獻29分、9.3籃板、4助攻，領軍拿下3勝1負，狀態明顯回暖。

公鹿兩天前才因麥高倫（CJ McCollum）壓哨中投，以113：114惜負華盛頓巫師；今仗則以戲劇性方式絕殺取勝，為球隊士氣大進補。公鹿完成本週最後一個主場，接下來將啟程展開四連客的西岸之旅。