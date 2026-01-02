渣馬倒數｜羅映潮希望再破個人最佳時間 代表香港比賽 就要展示最好一面

一年一度的渣打馬拉松將於18號開跑，賽事進入最後倒數。四位精英跑手羅映潮、 黃啟樂、 尹詩慧及尹焯熙，今日（2日）齊集啟德出席活動時分享備戰狀況。去年在全運會馬拉松刷新個人最佳時間（PB）的羅映潮，直言目標是在渣馬「再快過全運會的成績。」，同時分享從業餘轉全職的轉變，學懂「盡力展示最好一面」 。

渣馬目標希望刷新超越全運PB

在全運會跑出2小時39分23秒的羅映潮，對渣馬目標清晰明確：「今年我希望可以快過上年，再快過全運會的時間。所以其實都設定了個範圍給自己，我自己希望都會做到，希望天氣或者所有野都配合到。」

回顧去年全運會，羅映潮雖未能躋身前列，但仍跑個人最佳時間，她表示： 「名次未算滿意，但能PB已是收貨。」她坦言，全運會最大得著是心態轉變：「穿上香港隊衫，就要在任何狀態下展示最好一面。這份責任感，是我轉全職後最重要的成長。」

著起港隊衫就「無得揀」 全職之路學懂「盡力展示最好一面」

羅映潮24年轉為全職運動員並加入體院後，她對「精英運動員」有的全新體會，她表示：「當我是全職，代表香港參加重點賽事，想要天氣涼，想要平坦，但都沒得你選。 你辛苦時其實你的對手都一樣辛苦，所以不好過於放大自己的辛苦 。」她特別強調教練灌輸的態度：「代表香港比賽，可能自己個狀況未必係最理想，但係你著得香港隊衫，你代表住香港，你就有一個責任，你要上到場你就要展示最好嘅自己。」

記者、攝影：廖偉業