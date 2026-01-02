香港網球公開賽｜周末抽籤 黃澤林呼籲市民入場支持 新一年大計：希望打低去年的自己

屬ATP250級別的中銀香港網球公開賽將於周日（4號）在維園展開，世界排名150位的香港一哥黃澤林周五盡地主之誼，跟2位應屆粵港澳全運會金、銀牌得主吳易昺及商竣程以及克羅地亞的前美網冠軍施歷（Marin Cilic）一同坐上有中銀網賽元素的電車，談到新的一年新展望，Coleman 說：「我想打低去年的自己。」亦希望球迷再次坐爆維園主場支持自己。

四位球手包括商竣程（右起)、黃澤林、施歷及吳易昺周五一齊上電車遊銅牌灣。徐嘉華攝

這輛電車以中銀香港網賽作為車內裝飾。徐嘉華攝

電車遊各有得著

全運金牌吳易昺愛電車 跟自己「慢活」性格很相近

全運金牌吳易昺首次參加中銀網賽，他笑說來了香港幾天，最愛吃天后的「華姐清湯腩」，亦去了食早茶、食點心，他說自己喜歡喝茶；首次搭電車的他大讚電車的好：「我很喜歡慢慢的感覺，坐在入面可以慢慢欣賞香港這城市的景色，加上朋友們都說我走路很慢、做甚麼都慢，給人沒睡醒的感覺，跟電車的慢十分配。」

勾起施歷小時候坐電車去練習場

今日的電車遊從怡和街電車站遊至電車總站，各人都有不同感受，Coleman拿著自己的小型攝錄機邊拍攝邊分享自己從小就是在維園開始學打波，年紀最細、只有20歲的商竣程（Jerry）表現「頑皮」一面，上下電車都不自禁地踩響車鈴踏板自娛，全運金牌得主吳易昺笑說「電車」很配合自己「慢活」的性格，喜歡自拍的Marin十分開心見到香港鬧市中的電車，勾起他小時候在薩格勒布每天乘坐電車去練習網球的情景。

全運銀牌、20歲商竣程表現頑皮一面

已經是連續第3年來港比賽的Jerry（過去兩屆都躋身4強，去年因身體不適被逼退賽），亦不是第一次坐上電車遊港島區，但卻是第一次踩響電車鈴，原本第一次是不小心踩到車鈴，但後來落車時，他展現頑皮一面，再次踩響車鈴，小朋友十足。對於今年的目標，他說：「每次來香港都有回家的感覺，這裡的球迷也很捧，全運會代表北京拿到銀牌十分高興，我在北京長大，這面銀牌多少給我自信心，看到自己狀態不錯，對上2年在香港展開新賽季都表現不錯，相信香港給我帶來好運氣。」

全運銅牌Coleman期待2026打抵2025的自己

今年已是Coleman連續第3年以「外卡」參賽（之前兩屆遭遇「一輪流」，2025年8月歷史性躋身美網32強、11月的全運會也首獲銅牌，他說：「2025年對我是一個幾特別的一年，對大家有開心及不開心，我感覺2026年會是一個好好的年，加上今年9月有名古屋亞運，比去年更有動力，對這一年特別期待。」

談到香港公開賽這一站，第3次參賽的Coleman說：「好開心再次在自己家門展開新一個賽季，好希望在維園讓球迷看到『我係得嘅』，亦想提醒自己，其實我跟世界前列球手是好近的，我完全不輸蝕他們，可以跟他們咬得好緊。」

大會周六進行單、雙打抽籤

21歲的Coleman經歷去年的突破，信心滿滿的說：「新一年，我想打低去年的自己，我好多方面都進步了，亦慢慢了解自己的打法，知道自己需要甚麼，我會繼續努力，因為其他人也在不斷進步。」大會將於周六進行單打及雙打的抽籤，Coleman將參加單打及雙打賽（拍Gabriel Diallo）。

記者/攝影：徐嘉華