NBA｜李安納手感火熱再轟45分 快艇主埸118:101退爵士豪取6連勝

快艇周一出戰新年後首戰，主場迎戰爵士，今戰再由上幾場都發揮出色的李安納(Kawhi Leonard)延續火熱手感，轟入45分下再率快艇以118:191輕取爵士，取得6連勝。

李安納轟45分率快艇退爵士 兼創2記錄

快艇經歷完動盪的開季後最近貌似開始走上正軌，今場開始前已收5連勝，今場開局也十分順利首節打完便以31:17領先，但爵士有後備上陣的李凱爾(Kyle Anderson)領頭反擊，半場追成50:53僅3分落後，第3節更曾一度反超比分，然而末節李安納大爆發，單節攻入20分一舉將取回領先優勢兼擴大領先，最終以118:101擊退爵士豪取6連勝

今仗李安納手感火熱攻入45分，另外有7籃板、3助攻、2抄截和2阻攻的攻守兼備數據，連續6仗取得30+得分的他更創2記錄，分別是成為繼保羅佐治(Paul George)後，隊史第2位在常規賽多次取得45+得分、5+籃板和5+三分球命中的球員，另外他近6場平均得39.0分、53.2%命中率、44.1%三分命中率以及93.5%罰球命中率，成為繼連納(Damian Lillard)後第2位達成此數據的球員，而哈登(James Harden)亦攻入20分外加7助攻。而爵士麥健倫(Lauri Markkanen)缺席下，李凱爾轟入22分外加8籃板。