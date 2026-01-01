Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│馬刺險勝紐約人復仇成功 雲班耶馬傷出成隱憂│有片

更新時間：12:55 2026-01-01 HKT
發佈時間：12:55 2026-01-01 HKT

馬刺周三（31日）報回NBA盃決賽落敗之仇，主場以134:132擊敗紐約人。然而，這場驚心動魄的勝利，卻因當家球星雲班耶馬（Victor Wembanyama）末節因膝傷退下火線而蒙上陰影，幸好他能夠於完場前返回後備席，傷勢預計不太嚴重。

尚帕尼三分雨破紀錄

馬刺在除夕夜鬥紐約人，除了希望終止2連敗走勢完成2025年，還希望報回12月中於NBA盃決賽落敗之仇。他們最終在射手查帕尼（Julian Champagnie）手感火熱，全場三分球17投11中狂轟36分，打破隊史單場三分命中紀錄，以及控衛迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）末節關鍵時刻得分保住勝局，以2分之差擊敗有星將般臣（Jalen Brunson）攻入29分的紐約人。

雲班耶馬驚魂 膝傷退下火線

然而該隊當家球星雲班耶馬在第四節尚餘約十分半鐘時，於籃下爭搶籃板後落地不穩，左膝出現明顯過度伸展，隨即痛苦倒地。從慢鏡重播顯示，當時並無身體接觸，情況令人擔憂。這名法國中鋒在隊友攙扶下離場，返回更衣室檢查。幸好他在比賽末段回到後備席為隊友打氣，教練米治莊臣賽後表示其傷情應不嚴重，算是不幸中之大幸。雲班耶馬在傷退前，上陣24分鐘高效收錄31分、13合個籃板，盡顯超凡實力。

馬刺報回NBA盃決賽落敗之仇。法新社
般臣為紐約人攻入29分，但未能扭轉敗局。法新社
