NBA｜快艇入滿油全速前進 李安納轟33分助球隊131:99血洗帝王

賽前已取4連勝的快艇狀態相當火熱，周二主場對帝王更再次火力全開，憑着李安納（Kawhi Leonard)狂轟33分，快艇以131:90大炒帝王豪取5連勝。

快艇突然翻生 主場血洗帝王直取5連勝

快艇今季季初表現相當掙扎，在坐擁李安納和哈登(James Harden)2大超級巨星下，最低排名竟然位列西岸尾2，再加上突然炒基斯保羅(Chris Paul)和中鋒蘇巴(Ivica Zubac)受傷後，更令人懷疑快艇會不會「低處未算低」，然而快艇卻突然由李安納率領下復甦，上仗對活塞的勝仗更攻入生涯新高的55分，今仗延續好手感全場狂轟33分，助快艇由頭贏到尾以131:90輕取帝王。

李安納除了攻入33分外更有5籃板、5助攻、3抄截和1阻攻的全面表現，今場哈登亦有建樹，攻入21分5助攻。而帝王方面則狀態低迷，最高分的已是新秀奇福(Nique Clifford)攻入的18分，而次高則是雷諾(Maxime Raynaud)和韋斯博克(Russell Westbrook)的12分。

