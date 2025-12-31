Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜占士41歲生日唔快樂 湖人主場106:128遭活塞大炒

即時體育
更新時間：16:11 2025-12-31 HKT
發佈時間：16:11 2025-12-31 HKT

美國時間周二（30日），湖人球星勒邦占士(LeBron James)迎接41歲，但慶生日卻收到一場勝利作生日禮物，主場迎戰東岸龍頭活塞在第四節大崩盤，最終以106:128大敗活塞。

占士生日遭活塞打爆 慶生戰勝率跌穿5成

湖人全明星前鋒「大帝」占士今季迎來生涯第22個賽季，30日迎接41歲生日，「牛一」日主場隨隊鬥東岸榜首的活塞，盼能以一勝來開開心心渡過，然而結果卻未如預期，前3節湖人都能夠與活塞有一戰之力，打完第三節以88:96落後，但到第4節一直詬病的防守問題又再浮現，單節大崩盤被打出18:32的比分，最終湖人以106:128不敵活塞，近5場吞4敗。

今場占士攻入17分4籃板4助攻，而當積(Luka Doncic)亦有30分11助攻進帳，今仗亦是「大帝」第11次生日出戰，今場前過去10場他平均也有32.9分、7.1籃板和6.9助攻，41歲的他表現有明顯的下滑，而隨着今仗大敗後他的生涯生日戰勝率亦跌穿5成。今場活塞當家球星根寧咸(Cade Cunningham)攻入27分11助攻5籃板，助力球隊中斷連敗。

