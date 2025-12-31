Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜「三巨頭」合體合轟85分 76人加時139:136挫灰熊止住連敗

即時體育
更新時間：14:57 2025-12-31 HKT
發佈時間：14:57 2025-12-31 HKT

正值三連敗的76人周二作客對上灰熊，更是安比(Joel Embiid)、麥斯爾(Tyrese Maxey)和保羅佐治(Paul George)「三巨頭」首次合體，然而灰熊有莫蘭特(Ja Morant)全場狂轟40分一度令主隊看到勝利希望，但到加時賽76人新秀艾治甘比(VJ Edgecombe)在最後時刻命中關鍵三分，助力球隊以139:136力壓灰熊止連敗。

艾治甘比準絕殺3分殺死比賽 76人加時退灰熊

灰熊今戰主場迎戰76人鬥得相當火熱，雙方也一直無法拉開比分，直到第4節76人迎來爆發接連得分，在最後2分鐘以128:121領先，但灰熊有莫蘭特和謝倫積遜(Jaren Jackson Jr.)挺身而出，連得7分追平並將比賽拖入加時，進入到加時76人連續出現2次失誤，令灰熊先領先4分但隨後客隊穩住陣勢再次追平，在最後一波進攻中麥斯爾吸引2人包夾下傳給位於三分線的艾治甘比，並把握空檔立馬出手命中準絕殺，助76人以139:136擊敗灰熊。

今仗76人多點開花，有麥斯爾和安比齊齊轟入34分，前者外加12助攻4籃板和2抄截，後者則有10籃板8助攻1抄截2阻攻，而命中致勝三分的艾治甘比亦貢獻了25分6籃板4助攻4抄截，佐治則交出17分。而灰熊當家球星莫蘭特則轟進40分，而新秀扣活特(Cedric Coward)則攻入28分16籃板。

