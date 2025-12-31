Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜約基治「左膝過度伸展」缺席至少4周 恐無緣競逐本季個人奬項

即時體育
更新時間：11:58 2025-12-31 HKT
發佈時間：11:58 2025-12-31 HKT

金塊當家球星約基治(Nikola Jokic)在美國時間周一對熱火一戰中不幸被隊友誤傷，膝蓋受傷下提早離場，不少球迷都擔心會傷到十字韌帶（ACL），今日金塊公佈約基治的傷病報告，診斷指出是左膝過度伸展和骨頭挫傷，需休息至少4星期後再評估，令球迷和球隊都鬆一口氣。

約基治避過報銷 左膝過度伸展需休息至少4星期

金塊全明星中鋒約基治上戰作客出戰對熱火，在第2節還剩數秒時，在一次防守回合中被後退的隊友史賓沙鐘斯(Spencer Jones)踩到左腳，其後左腳抽了一下後按住膝頭倒地，之後在工作人員陪同和攙扶下離場，在缺少陣中大將下金塊最終以123:147不敵熱火。

因約基治受傷位置為膝頭，因此外界普遍也擔憂是ACL受傷需要報銷，今日金塊宣佈約基治是左膝過度伸展和骨頭挫傷，需要休息4星期後再作評估，休息一個月之下可能因此缺席18場比賽，也意味着他本季將無法爭奪個人獎項，但避免了賽季報銷已是不幸中的大幸。今季約基治出戰31場，場均29.9分12.4籃板11.1助攻1.4抄截0.8阻攻的場均大三元數據，是今季MVP的有力競爭者之一。而對金塊而言雖然約基治避免了報銷，但傷兵問題持續，除了約基治外艾朗哥頓(Aaron Gordon)、莊遜(Cameron Johnson)以及克里斯頓般恩(Christian Braun)亦仍在休養，相信令球隊在考慮陣容上相當頭痛。

