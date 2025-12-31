NBL｜香港⾦⽜作客險勝合肥狂風 開季三連勝 以勝利結束2025 元旦⽇鬥安徽搶2026頭彩

衛冕的香港⾦⽜周⼆（30 ⽇）晚上作客合肥狂風，香港⾦⽜在末節最後 5.4 秒⼀度被追剩 2 分，最後頂住壓⼒，以 74：72 險勝主隊，拿下開季三連勝，以⼀場勝利去完成 2025 年。香港⾦⽜將於 2026 年 1 ⽉ 1 ⽇元旦⽇繼續作客之旅鬥安徽皖江龍，⼒爭 2026 年頭彩。

美⾂鍾斯有10分進賬。香港金牛圖片

阿諾斯克攻入全隊最⾼的15分，另交出9個籃板。香港金牛圖片

董健在最後時刻作出關鍵偷截，令對⼿失去最後⼀擊反勝機會。香港金牛圖片

厄特爾⼆世有14分入帳。香港金牛圖片

今季衝擊三連霸的香港⾦⽜開季打出氣勢，先後擊敗貴州猛龍及上海⽞⿃，今仗遇上賽前三戰全勝的合肥狂風，改由厄特爾⼆世（Michael Ertel II）、巴爾文（Ondřej Balvín）、唐才育、盧藝文、孫晨然先發上陣。兩軍⾸節混戰，雙⽅球員⼿風⽋順，命中率偏低，⼀度落後 4：8 的香港⾦⽜憑後備上陣的阿諾斯克（E.J. Anosike）、候天⼀及董健連環建功，打出⼀段 9：3 的攻勢反先 15：11，第⼀節領先 18：17。但香港⾦⽜此節 16 投 7 中，命中率僅 43.8%，遜於主隊的 44.4％。

香港⾦⽜調整後第⼆節找回進攻節奏，巴爾文籃下得⼿，加上盧藝文及厄特爾⼆世的3 分球冷箭，連入 8 分後拉開 26：19 重掌主導。之後雙⽅互有攻守，合肥尾段靠快攻曾收窄⾄ 3 分落後差距，不過香港⾦⽜仍以 23：19 拿下第⼆節，半場領先 41：36。

換邊後，香港⾦⽜繼續向主隊施壓，孫晨然、巴爾文內線得⼿，再有美⾂鍾斯及唐才育命中 3 分，打出⼀波 10：1，拋開⾄ 51：37，領先優勢突破雙位數字，香港⾦⽜球員之後愈打愈順，單節再贏 22：14，帶著 63：50 進入末節。第四節，合肥全⼒反撲，內外開⼸下最後 1 分半鐘追⾄ 71：73，完場前 5.4 秒，主隊外投「炒籃」，巴爾文搶下關鍵籃板球，但被球證判罰技術犯規輸⼀記罰球。最終兩隊各入⼀球，⽽香港⾦⽜的董健在最後時刻作出關鍵偷截，令對⼿失去最後⼀擊反勝機會。最終香港以 74：72驚險奏捷，取得開季三連勝。

香港⾦⽜是役有 3 ⼈得分上雙，包括阿諾斯克攻入全隊最⾼的 15 分，另交出 9 個籃板，厄特爾⼆世及美⾂鍾斯分別有 14 分及 10 分進賬。

香港金牛主教練解立彬賽後表示：「非常精彩的一場比賽。在於我們來說，今場進入狀態還是慢了一些。合肥是一支非常有特點的球隊，這場球不管誰勝誰負，雙方在內容上都有很多總結的地方，尤其是我們吧。全新的團隊經過三場比賽，有更多的人員去輪轉，希望為球隊做出更多的貢獻，但是還是需要時間去熟悉。每年的開始階段過程是很難，所以我希望大家保持能量，打回去年的狀態。」

香港⾦⽜休息⼀⽇後將於元旦夜作客安徽，爭取以⼀場勝利去展開 2026 年球季。另外，香港⾦⽜在 1 ⽉分別會於福⽥主場鬥杭州經緯（1 ⽉ 3 ⽇）、江⻄鯨裕清酒（1 ⽉7 ⽇）以及 ⽯家莊翔藍（1 ⽉ 20 ⽇）。