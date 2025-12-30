NBA｜居利生涯得分超加納特成歷史第21名 創里程碑兼率勇士120:107挫籃網

勇士周一作客踢館籃網，史堤芬居利(Stephen Curry)今場攻入全隊最高27分，超越「狼王」加納特(Kevin Garnett)生涯累積的26071分，成NBA歷史總得分榜第21名，兼帶領球隊以120:107擊敗籃網。

籃網今戰主場鬥勇士雙方亦鬥得相當膠著，曾出過19次領先轉換和14次打和，前三節雙方也未曾領先超過10分，要打到末節才真正能分出勝負，末節開始1分多鐘時居利在弧頂命中一球三分，不但助球隊擴大領先優勢至94:88，更超越加納特生涯累計的26071分，升至NBA歷史得分榜第21名，之後勇士保持火力輸出，最終以120:107斬斷籃網3連勝。

今場達成又一生涯里程碑的居利，攻入全隊最高的27分外加5助攻，另外占美拔拿(Jimmy Butler III)亦貢獻出21分5籃板4助攻。而籃網則有米高波特(Michael Porter Jr.)攻入27分9籃板5助攻和3抄截，另外新丁來自俄羅斯的伊哥葉明(Egor Demin)亦攻入23分。