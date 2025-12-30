NBA｜約基治遭「友軍傷害」受傷離場 金塊作客123:147不敵熱火（有片）

金塊周一作客熱火傳來噩耗，陣中巨星中鋒約基治(Nikola Jokic)在一次防守回合中，被隊友史賓沙鐘斯(Spencer Jones)踩到左腳導致左膝受傷提早離場，熱火之後更毫不留情發起猛攻，最終以147:123擊敗金塊。

Nikola Jokic went down with an apparent leg injury vs. the Heat. pic.twitter.com/4kPf9HAOt8 — SportsCenter (@SportsCenter) December 30, 2025

熱火周一晚主場迎戰金塊，第1節熱火在中段開始爆發並以41:29拉開分差，到第2節開局，熱火更一度將比分拉開至52:37，但金塊隨後展開反擊接連得分，在時間還剩1分27秒時將比數反超成58:57，不料正當以為金塊要繼續和主隊展開纏鬥時卻傳來惡耗，在第2節剩餘不足6秒時，約基治獨守在籃板下，在上前幫助隊友史賓沙鐘斯防守海梅夏昆斯(Jaime Jaquez Jr.)切入時，鐘斯後退時踩到約基治左腳，後者左腳抽了一下後按住膝頭痛苦倒地，其後更需要隊友攙扶離場之後就再沒出場，在對方缺少一名大將下熱火加強攻勢，最終以147:123擊敗金塊。

今場約基治僅上陣不足20分鐘便攻入21分外加5籃板8助攻，據報他將於周二接受磁力共振檢查確定傷勢，今季金塊飽受傷兵困擾，在約基治受傷前，傷兵名單已包括艾朗哥頓(Aaron Gordon)、克里斯登般恩(Christian Braun)以及莊遜(Cam Johnson)，今次受傷的更是陣中要將，令人不禁擔心金塊之後的走勢如何。而今場取勝的熱火則有N包維爾(Norman Powell)攻入25分4助攻，而第6人海梅夏昆斯則貢獻了20分11助攻。

