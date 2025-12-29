NBA｜占士41歲前轟高效一仗 夥當積領湖人「止血」大勝帝王（有片）

湖人近期被三連敗陰霾籠罩，球隊主力里夫斯（Austin Reaves）小腿受傷需休戰約四周，士氣一度受挫。不過今日在主場迎戰帝王的比賽中，兩大巨星勒邦占士（LeBron James）與當積（Luka Doncic）齊齊挺身而出，率隊以125:101大勝，及時「止血」穩住軍心。

即將迎來41歲生日的「大帝」占士今仗手感滾熱，開賽不足3分鐘已3投3中，最終全場13投11中，命中率高達84.6%。據ESPN統計，這不但成為他加盟湖人以來最高效一戰，亦是其23年職業生涯命中率表現第三佳。今仗占士狀態火熱，比賽中甚至接當積傳球上演拉桿背扣，技驚四座。占士賽後直言：「我今晚節奏很好，感覺腳步輕盈，盡量把握每一次觸球機會。」

即將年滿41歲的占士全場13投11中，命中率高達84.6%。路透社

當積則負起主攻重任，斬獲全場最高34分，尤其第二節獨取15分接管戰局，令湖人一路拉開比分。談到重回正軌，占士強調不希望外界塑造「只靠占士與當積」的說法：「這是場上5人加上後備7人的共同努力。」當積亦呼應道：「的確由我們開始，待里夫斯回來就是三人，但現階段我們必須以身作則，帶領隊友跟上。」

湖人早前在聖誕大戰慘負火箭後，隨即召開球隊會議並加操訓練。主帥雷迪克（JJ Redick）形容今仗正是訓練成果的延續。湖人半場已領先68:53，第三節初段再以防守帶動快攻，打出一段13:2攻勢一舉擴大優勢；更值得一提的是，這亦是湖人今季首次四節得分全部壓倒對手，攻守表現相當完整。

即將年滿41歲的占士打出加盟湖人最高效一戰。AFP

里夫斯（左）小腿受傷需休戰約四周，今仗作壁上觀。AFP

除雙星耀眼，角色球員同樣交出驚喜。中鋒迪安祖艾頓（Deandre Ayton）貢獻11分11籃板「雙雙」，八村壘（Rui Hachimura）亦有12分進帳；後備的拿華菲亞（Jake LaRavia）交出11分。至於身背雙向合約的小將歷克史密夫（Nick Smith Jr.）更以7投7中開局，最終射入21分，賽後更獲隊友送上比賽用球以示嘉許。

占士將於12月30日迎來41歲生日，今仗亦是他生日前最後一戰，這位老將賽後笑言：「還記得那個我和『時間老人』對抗的廣告嗎？我正在教訓他。」